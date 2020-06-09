صحة الأقصر ترصد 21 حالة إيجابية لفيروس كورونا بمركز إسنا

أعلن الدكتور زكريا محمود مدير الادارة الصحية بمركز اسنا جنوب الاقصر ، عن رصد 21 حالة ايجابية مصابة بفيروس كورونا " كوفيد -19 " وذلك بمركز اسنا وقراها .





وأوضح " زكريا " إلى أن هذه الحالات جاءت نتيجة قيام الادارة بعمل فحوصات داخل مستشفي صدر اسنا وسحب عينات من مرضي ومخالطين لهم بالأمس وجاءت نتائجهم ايجابية لفيروس كورونا .





وأضاف ان الحالات الواحد و العشرين كانت بواقع تسعة حالات مصابة بندر اسنا وقرية النمسا ، و ثلاث حالات مصابة بقرية النجوع قبلى و حالتان بقرية اصفون و حالتان ب قرية الترعة و حالتان بقرية طفنيس وحاله بقرية الحلة وحالة بقرية زرنيخ ، مشيرا إلى انه تم تسليمهم الادوية.





وأكد أنه تم الاتفاق بين الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحة ومسؤول التنسيق على أن جميع من يحتاج لعزل بالمستشفى ستكون له الاولوية للعزل بمستشفي اسنا التخصصي من بين المترددين على مستشفي صدر اسنا.





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وكان قد اعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي بجنوب الاقصر ، خروج 12 حالة تعافي من المواطنين المصابين بفيروس كورونا " المستجد "كوفيد 19" من بينهم حالتان كانتا في الرعاية المركزة وحالة لمسن تجاوز 85 عاما.