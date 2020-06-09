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أتابع الشكاوى بنفسي..وزير الكهرباء: مش معقول فاتورة الاستهلاك تبقى بـ 55 ألف جنيه..فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، إنه سيتم تركيب250 الفا من العدادت الذكية، لافتًا إلى أنه تم تركيب 182 الف عداد حتى الآن وله مزايا اكثر ويمكننا من عملية التحكم فى الكهرباء وتوزيعها ونستطيع اكتشاف سرقة الكهرباء بطريقة غير شرعية ونحسن من كفاءة والتحكم فى الكهرباء.


وأضاف وزير الكهرباء خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن برنامج القراءة الموحد مهم جدًا وسيعمل على الشفافية ويعمل على التصدى للاخطاء التى كانت تكون فى الفاتورة الكهربائية، متابعًا  فعلنا البرنامج الذى سيطبق خلال الشهر القادم وسيتم تسجيل صورة العداد ويتم تسجيل التاريخ والوقت والمكان للتأكد من سلامة القراءة.

وأكد ان برنامج القراءة الموحد سيؤدى الى تقليل الأخطاء الموجودة فى قراءاة العدادت والفاتورة، وسيتم على تقليل شكاوى المواطنين نتيجة اخطاء القراءة، موضحًا أن المخطئ سينال نتيجة خطئه.

وتابع وزير الكهرباء مش معقول ان تكون فاتورة الكهرباء 55 الف جنيه للمواطن، مشيرًا إلى انه يتابع الشكاوى بنفسه ويتم التعامل معها وبحثها.
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