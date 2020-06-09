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حوادث

بحوزته أدوية بروتوكول علاج كورونا.. ضبط مسئول شركة لإدارة الصيدليات بالمعادى

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:09 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسئول عن شركة لإدارة الصيدليات كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، لإدارته الشركة ومزاولته مهنة صيدلى "بدون ترخيص" وحيازته لكمية من العقاقير والأدوية المُدرجة ضمن البروتوكول العلاجى لمصابى فيروس كورونا "بدون تصريح" بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عُثر بداخل الشركة على 100 حقيبة أدوية ومستلزمات طبية، وأقر بإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلًا الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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