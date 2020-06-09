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توك شو

مفيش مستحيل.. قصة عجوز حاصل على الدكتوراه في سن الثمانين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:26 م
حسني هداهد اكبر حاصل
حسني هداهد اكبر حاصل على الماجستير عن عمر 83 عام
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، تقريرا عن أكبر حاصل على رسالة الدكتوراه عن سن  تجاوز الـ 80 عاما، وهي رسالة تؤكد أنه ليس هناك مستحيل وعندما يحسن الفرد النوايا يوفقه الله مهما كان عمره.

وقال حسني هداهد، إنه بعد تقاعده وإحالته إلى المعاش من مديرية التعليم، لم يرض بأن تنتهي مسيرته الى هنا، فأخذ عهدا على نفسه ان يفني بقية عمره في العلم والتعليم، ولذلك التحق بكلية الآداب جامعة طنطا.

وتابع هداهد، انه حصل على ليسانس الآداب بعد سن الـ60 بدرجة جيد جدًا مرتفع، وزاد ذلك من اصراره ان يكمل دراسات عليا، موضحًا انه عانى كثيرًا رغم كبر سنه للذهاب الى الجامعة وحضور المحاضرات فكان يخرج من منزله قبيل صلاة الفجر، واكد انه لم يتأخر في محاضرة واحدة.

وأضاف هداهد انه حصل على رسالة الدكتوراه وسر كثيرًا بها، ويهدي هذا النجاح الى زوجته المصونة، وينصح الشباب وغير الشباب بأن يلغوا كلمة مستحيل من قاموسهم، وانه اذا احسن الانسان النوايا في تحصيل العلم يوفقه الله ويعينه ويحقق له ما يصبوا اليه.
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