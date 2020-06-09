AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خلال يوم.. ضبط 4926 سائقا لم يلتزموا بارتداء الكمامة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:28 م
حملات على السائقين
حملات على السائقين
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 4926 سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.


وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بإرتداء الكمامات الواقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى حملة بالقاهرة.. ضبط 248 شخصا وسحب رخص 324 سيارة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

شاهد.. رجال أمن القاهرة يشنون حملات مكثفة على السرفيس للتأكد من ارتداء الكمامات

في يوم واحد .. الداخلية تضبط 7240 سائقا لعدم ارتداء الكمامات

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. الداخلية تضبط 8980 سائق نقل جماعى لعدم ارتدائهم الكمامات

الداخلية: ضبط 6180 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

حافظ على نفسك من كورونا .. حملات مكبرة على سائقى النقل الجماعى المخالفين لقرار ارتداء الكمامات .. فيديو

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد زيزي البدراوي.. قصة رحيلها المأساوية بسبب التدخين

على طريقة رضوي الشربيني.. ليلي أحمد زاهر وشقيقتها يشعلان تيك توك

لماذا لقب الله تعالى زوجات النبي بأمهات المؤمنين؟.. الأزهر للفتوى يجيب

بدءا من أغسطس.. الكهرباء: تطبيق الزيادات الجديدة بفواتير المنازل

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020.. التطبيق يبدأ من يوليو القادم

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: الزيادة الجديدة في الأسعار معقولة.. وتوقيت القرار ليس شخصيا

AdvertisementS

أسعار الكهرباء الجديدة.. شاكر: ضم حلايب وشلاتين لأول مرة على الشبكة القومية

تفشى في أغسطس الماضي.. الأقمار الصناعية تكشف تطورا خطيرا بشأن ظهور كورونا في الصين

الكهرباء: تخفيض سعر الكيلو وات للطاقة الصناعية 10 قروش

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2020.. التطبيق يبدأ من يوليو القادم

نعمل على 5 أنواع.. كبير الأطباء في الصين يعلن موعد طرح أول لقاح لـ فيروس كورونا

أسعار الكهرباء الجديدة.. الوزير: نعترف أن لدينا أخطاء فى فواتير التحصيل

الكهرباء توضح الفئات المطبق عليها الزيادة الجديدة..فيديو

لا أعلم من أين تأتي بهذا الحديث؟.. شوبير لـ مرتضى منصور: ملكش دعوة بالأهلي

داء الفيالقة.. مرض تنفسي قاتل يصيب العالم بعد كورونا

الصحة تكشف تفاصيل الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى بنها التعليمى

بعد قليل.. إعلان نتيجة الدور الأول لسنوات النقل والشهادتين الإبتدائية والإعداداية الأزهرية

وزير الكهرباء لـ صدى البلد: الزيادة الجديدة في الأسعار معقولة.. وتوقيت القرار ليس شخصيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإجمالي 8559 سيارة.. الـSUV الأكثر مبيعا في مصر .. صور

بعد بتر ساقيه.. طفل 5 أعوام يطلق حملة لجمع التبرعات لصالح مستشفى للأطفال

حفاظًا على التباعد الاجتماعي.. عروسان يقيمان حفل زفافهما في حضور 6 أشخاص.. شاهد