بقوة القانون.. تغريم 64 قائد سيارة لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من إنتشار فيروس كورونا.





وأعلن المحافظ، أنه تم اليوم ضبط 64 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق ، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.





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وأكد محافظ الشرقية، علي مدير الإدارة العامة للمواقف بالتنسيق مع الجهات المعنية باستمرار حملات التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





فيما أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه استمرارًا للحملات المفاجئة علي سائقي سيارات الأجرة وبالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق.





وأسفرت عن ضبط 64 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنة 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.





كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.