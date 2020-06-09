بعد ضبطه بأدوية منتهية الصلاحية.. صيدلى: الزبون عاوز كدا

تمكنت الرقابة التموينية بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة ، من ضبط ضبط صيدلية بشرية لحيازة وعرض ٦٨١ عبوة دواء بشري منتهي الصلاحية بادكو ولمواجهة الصيدلى غلق بأن المواطنين لا ترغب الا بشراء الدواء المنتهي الصلاحية.

وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها.

وكانت الرقابة التموينية بمركز ادكو برئاسة الدكتور فارس حبيب قد شنت حملة مكبرة على الصيدليات للتاكد من مدى توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا ومراجعة مدة صلاحية الأدوية البشرية وذلك بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة شيماء علي هلال.



وبالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو وبإشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.

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أسفرت الحملة عن ضبط صيدلية بشرية كائنة بمدينة ادكو وسط البلد ملك ( ش . م . ق ) طبيب صيدلي بداخلها ٦٨١ عبوات وأقراص دوائية بشرية والبان أطفال وسيرلاك للاطفال منتهية الصلاحية .

وبسؤال المدير المسئول عن الصيدلية ومالكها عما أسفر عنه التفتيش من ضبط تلك الكمية من الأدوية والبان الاطفال منتهية الصلاحية قرر بأن هناك بعض المواطنين لا ترغب الا بشراء الأدوية المنتهية الصلاحية!.

وتم التحفظ على جميع العبوات المنتهية الصلاحية مصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها..وتحرر المحضر اللازم جنح أمن دولة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.