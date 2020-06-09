لتخاذلهم في التعامل مع مصابي كورونا.. محافظ البحيرة يطيح بطاقم صيادلة المستشفى التعليمي بدمنهور

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة- بالتنسيق مع الدكتور محمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية- بنقل مجموعة من الأطباء الصيادلة المكلفين بمستشفى دمنهور التعليمى؛ بسبب تخاذلهم عن تأدية واجبهم الوظيفى والوطنى تجاه المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة، وهو أمر غير مقبول تمامًا.





وشمل قرار الدكتورمحمد فوزى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تكليف كل من الصيادلة بمستشفى دمنهور التعليمى للعمل بمستشفى بنها التعليمى إعتبارا من اليوم الثلاثاء، وهم كل من : الصيادلة" ش. ع.ح ،س. م .ع، ز .م .ع ، أ .م. م ".





وتضمن النقل تكليف كل من الصيادلة بمستشفى دمنهور التعليمى بالعمل بمستشفى احمد ماهر التعليمى إعتبارا من اليوم، وهم كل من الصيدلانيات "ض. م .ح ،ن. م. أ ،أ .ب .أ، س. خ. أ" بالإضافة إلى تكليف كل من الطبيبين م ح ق ؛ م ف أ بمستشفى دمنهور للعمل بمستشفى كفر الدوار إعتبارا من اليوم، على ان يتم رفع توقيعهم من دفاتر المستشفى لمدة أسبوعين.









كما تضمنت القرارات تكليف الصيدلانية صفاء السيد عبد الحميد هدهد - كبير اخصائيين الصيادلة بدرجة مدير عام، بالتواجد المستمر يوميا بصيدلية العزل بمستشفى دمنهور التعليمي طوال فترة العمل بالصيدلية؛ وذلك لضمان حسن سير العمل، وانتظام العمل بصيدلية العزل، ومتابعة أى تكليفات تصدرها ادارة المستشفي لها إعتبارا من اليوم ايضا.





وأكد المحافظ أن تلك التغييرات جاءت لضمان تقديم أفضل رعاية طبية لمواطنى محافظة البحيرة، ولعدم تكرار تلك التصرفات غير المسئولة ، مؤكدا تكريم الأطباء المتميزين فى تقديم الرعاية الطبية فى مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد وأن الدولة لا تتأخر عن إثابة المتميزين ومحاسبة المقصرين آداء واجباتهم .



