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محافظات

وفاة طبيب إثر إصابته بكورونا بالمنيا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أيمن رياض
توفى الطبيب سيد نادى كامل أخصائي الحميات المنيا إثر إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليبلغ عدد الضحايا من الأطباء حتى الآن 55 طبيبا منذ ظهور الفيروس في مصر.

ومن جانبه، نعت نقابة أطباء المنيا وفاة الطبيب سيد نادى كامل اخصائي الحميات المنيا إثر إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19، داعين الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته، حيث يعد أول طبيب بمحافظة المنيا من شهداء كورونا.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 55 طبيبا بعد وفاة الدكتور سيد نادى كامل أخصائي الحميات المنيا، إثر إصابته بفيروس كوفيد 19، داعيا الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته.


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وأضاف الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 54 طبيبا، بعد إعلان وفاة 8 أطباء، أمس الأثنين، هم: الدكتور فايق فخري، مدير مكتب صحة الأقصر سابقا، والدكتور خالد عبد الغفار الضرغامى من شباب أطباء منوف، والدكتور محمود الفولى أستاذ الفارما طب بنها، الدكتور هشام عبد الحميد استشارى الأطفال حلوان، الدكتور محمد عبد الحكيم، استشارى الباطنه حلوان، والدكتور محمد حسن عمر، استشارى الحميات  بالأقصر، والدكتور نبيل خليفة أستاذ العظام طب عين شمس، الدكتور عزت فهمى صليب، استشارى التخدير والعناية بنها.

 

كانت قد نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور محمد حسن احمد عامر مدير مستشفي حميات الاقصر سابقا، والذي توفي في مستشفي عزل إسنا بعد إصابته بڤيروس كوڤيد19، الدكتور محمد حسن قد تم تكريمه عام 2017 في يوم الطبيب بنقابة الاقصر وأيضًا بالنقابة العامة للاطباء، سائلين المولى أن يتقبله من الشهداء ويلهم أهله الصبر والسلوان.

 

كما نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عزت فهمي صليب استشاري التخدير والعناية المركزة بمستشفيات محافظة القليوبية، والذى توفي إثر إصابته بڤيروس كوڤيد 19، سائلين المولى أن يتقبله من الشهداء ويلهم أهله الصبر والسلوان، ونعى النقابة الشهيد الدكتور جورج عطية حبيب استشاري طب الأطفال ومدير المركز الطبي التخصصي بالزيتون بالقاهرة، والذي توفي في الرعاية المركزة بمستشفي السلام بالزيتون إثر إصابته بڤيروس كوڤيد19، والشهيد الدكتور محمود خضر استشاري الجراحة العامة ورئيس قسم الجراحة السابق في مستشفى أطفال مصر، متأثرًا بمضاعفات فيروس كوفيد 19 في مستشفي المقطم.

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