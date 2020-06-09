وفاة طبيب إثر إصابته بكورونا بالمنيا

توفى الطبيب سيد نادى كامل أخصائي الحميات المنيا إثر إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ليبلغ عدد الضحايا من الأطباء حتى الآن 55 طبيبا منذ ظهور الفيروس في مصر.



ومن جانبه، نعت نقابة أطباء المنيا وفاة الطبيب سيد نادى كامل اخصائي ا ومن جانبه، نعت نقابة أطباء المنيا وفاة الطبيب سيد نادى كامل اخصائي ا لحميات المنيا إثر إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19، داعين الله أن يغفر له وأن يدخله فسيح جناته

، حيث يعد أول طبيب بمحافظة المنيا من شهداء كورونا.