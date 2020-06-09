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تعليم

استعدادا للامتحانات.. تعليم الإسماعيلية تطلق صفحة "الإرشادات النفسية" لطلاب الثانوية العامة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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انجي هيبة
قال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية إنه تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وبالتعاون مع توجيه التربية النفسية تبدأ المديرية من غدا الأربعاء وعبر صفحة خاصة توجيه سلسلة من الإرشادات النفسية اليومية الخاصة ب الامتحانات للثانوية العامة.

وأضاف أن الصفحة تشمل الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة وكيفية مواجهة الضغوط الناتجة عنها وكيفية التعامل مع الأحداث الجارية والظروف الطارئة ومنها وباء كورونا المستجد.

كما تتضمن الإرشادات توجية الطلاب بعملية الاستذكار الجيد وتنظيم الوقت وكيفية مواجهه القلق الناجم عن الامتحانات والتعامل مع الضغوط النفسية ودور الأسرة في إعداد الطلاب وتهيئة الجو النفسي المناسب لهم خلال فترة وما قبل الامتحانات.

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وأشار الدكتور خالد خلف قبيصي إلى أن الصفحة تتضمن أيضا التنوية عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات التى وضعتها وزارة التربية والتعليم.

كما تتضمن الاستعداد للتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور للرد علي كل الاستفسارات والتساؤلات الخاصة الامتحانات وكيفية مواجهه الظروف المحيطة مع عرض مجموعه من الفيديوهات المباشرة للحديث عن الامتحانات وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور وتجازو اي ضغوط يمكن أن يتعرض لها الطالب خلاف فترة الامتحانات.
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