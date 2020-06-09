العسل.. رواية مترجمة عن رؤية للنشر لـ سلوبودان ديسبوت

أصدرت دار رؤية للنشر والتوزيع بالقاهرة٬ النسخة العربية لـ رواية "العسل" من تأليف سلوبودان ديسبوت٬ وترجمة سعيد بلمبخوت.

وجاء على الغلاف الخلفي للرواية: "صيدليتي الصغيرة بكاملها تعتمد على العسل، إنه مُليِّن لكل شيء، يُذوِّب كل شيء ويغني كل شيء. كل حياتنا تقوم على العسل، لكن لم يعد هناك عسل؛ لأنه لم يعد هناك نحل. لا تلقيح بدون النحل، وبالتالي فلا وجود للنباتات على الأرض! فباستثناء تلك الأشياء التي يتم زرعها في بلاد الأراضي المنخفضة والذي نجرؤ على تسميته بالفلفل. ورغم ذلك، فإنها في الطريق نحو الزوال. ففي بعض الفصول، لا ندري لماذا تكون إطارات الخلية فارغة تقريبًا. وفي النهاية يتم معرفة السبب، كما أعرف سبب فقدان نفسي ابتداءً من الطابق الأول".

وجاء أيضًا: "لقد كانت تُحدِّد تلك الحقائق بتدقيق طبيب شرعي، لم أر حينها في تلك الحكاية إلا مجرد مغامرة بشرية، لم أفهم بعد بأن الأمر بالنسبة إليها عبارة عن حلقة من حلقات حياة النحل، وبما أن العسل ليس فقط الخيط الأحمر، بل يعتبر كذلك بطلًا في الرواية".