بلاغ للنائب العام بعد تسميم كلاب حدائق الأهرام.. ومنى خليل: القتل ليس حلاً
حسام زكي: الجامعة العربية لم تتخذ موقفا رسميا من خطة ترامب لغزة
خطة ترامب للسلام في غزة| خطوة جريئة أم تسوية محفوفة بالمخاطر؟.. خبير يعلق
لعدم مراقبة الفلسطينيين.. القصة الكاملة لمنع مايكروسوفت إسرائيل استخدام خدماتها
وزير العمل: كل من لديه أجنبية تعمل بالمنزل يقدم طلبا للحصول على تصريح
عباس شراقي: لا يوجد لدينا أي مشكلة والسد العالي قادر على استيعاب مياه إثيوبيا
بعد ظهور حالات HFMD| التعليم والصحة للإهالي: الفيروس خفيف لا داعي للقلق
فتاوى تشغل الأذهان.. التصرف الشرعي في كروت الزفاف المكتوب عليها آيات قرآنية.. حكم اتباع المرأة للجنائز
أزمة مستحقات تهدد الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
بيان عاجل من الصحة والتعليم بشأن مرض اليد والقدم والفم وحقيقة إغلاق المدارس
ترامب يهدد بتدخل الجيش الأمريكي مباشرة في الشرق الأوسط
أحمد موسى: رئيس الوزراء اطمأن على مستوى التعليم بعد زيارته المفاجئة لمدرسة فاطمة الزهراء بالمنوفية
برلمان

برلماني: توطين الصناعة ركيزة للتنمية المستدامة.. ودعم الدولة جذب الاستثمارات ووفر فرص عمل للشباب

النائب أحمد الفار
النائب أحمد الفار
عبد الرحمن سرحان

قال النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توطين الصناعة المصرية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم قطاع التصنيع.

وأكد الفار، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً بالصناعة الوطنية عبر تقديم حزمة من التسهيلات والامتيازات للمستثمرين والصناع، سواء في ما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية أو تيسير الإجراءات أو منح الحوافز الضريبية، بما يخلق مناخاً جاذباً للاستثمارات الداخلية والخارجية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الارتقاء بمنظومة الصناعة يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري، إلى جانب رفع معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، وهو ما يضع مصر على خريطة الصناعات المتقدمة إقليمياً ودولياً.

وشدد الفار على أن حزب الشعب الجمهوري يدعم بكل قوة سياسات الدولة في هذا الاتجاه، ويعمل على مساندة الجهود التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز قدرات المنتج المصري في الأسواق العالمية.

أحمد الفار حزب الشعب الجمهوري النائب أحمد الفار توطين الصناعة

