برلماني: توطين الصناعة ركيزة للتنمية المستدامة.. ودعم الدولة جذب الاستثمارات ووفر فرص عمل للشباب

قال النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن توطين الصناعة المصرية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم قطاع التصنيع.

وأكد الفار، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة أولت اهتماماً خاصاً بالصناعة الوطنية عبر تقديم حزمة من التسهيلات والامتيازات للمستثمرين والصناع، سواء في ما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية أو تيسير الإجراءات أو منح الحوافز الضريبية، بما يخلق مناخاً جاذباً للاستثمارات الداخلية والخارجية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الارتقاء بمنظومة الصناعة يسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري، إلى جانب رفع معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات، وهو ما يضع مصر على خريطة الصناعات المتقدمة إقليمياً ودولياً.

وشدد الفار على أن حزب الشعب الجمهوري يدعم بكل قوة سياسات الدولة في هذا الاتجاه، ويعمل على مساندة الجهود التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز قدرات المنتج المصري في الأسواق العالمية.