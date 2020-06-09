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أخبار البلد

بـ 5 محافظات.. 19 فندقا يتسلمون شهادة السلامة الصحية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:27 م
وزارة السياحة و الاثار
وزارة السياحة و الاثار
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محمد الاسكندرانى
تسلم اليوم 19 فندقا بـ5 محافظات هي القاهرة الكبرى والاسكندرية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لجميع ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن لجان الفحص المشتركة، أقرت استيفاء 5 فنادق بمحافظة القاهرة الكبرى هما النيل ريتز كارلتون، وفيرمونت نايل ستي، وجوهرة الأهرام، وحور محب، وشتيجنبرجر بيراميدز كايرو، و3 فنادق بمحافظة الإسكندرية هي شيراتون، وهيلتون الكورنيش، وباراديز ان بيتش ريزورت، و6 فنادق بمحافظة جنوب سيناء هي شرم دريمز ريزورت، والفيروز، ونوفتيل، وكورال بيتش المنتزه، ورويال الباتروس مودرنا، وشارمليون سي لايف، و4 فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي هيلتون النور، وسي ورلد، واكاسيا سويس ان ريزورت، واكاسيا جاردنز، وفندق واحد بمحافظة أسوان هو فندق بسمة. 


وأضاف مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أنه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 174 فندقا، وأن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.
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