إصابة شقيقة رانيا فريد شوقي بفيروس كورونا.. تفاصيل

كشفت "عبير"، شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتبت شقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها، "رحت ميعاد شغل يوم الخميس، الراجل مد إيده يسلم، اتكسفت فسلمت بعدين قلت عيب أطلع الـsanitaizer أدامه، الذوق وداني في داهية، كورونا كورونا، الحمد لله".





على الجانب الآخر، كانت رانيا فريد شوقي شقيقة "عبير" كشفت عن عشق والدها "وحش الشاشة" الراحل فريد شوقي للنادي الأهلي، ومتابعته منذ الصغر للكيان الكبير.





وأضافت رانيا فريد شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملك وكتابة" المذاع على فضائية النادي الأهلي، "ابويا مات عاشق للأهلي".





وقالت رانيا فريد شوقي "والدي كان يحضر مباريات وهو من المشاهير ويذهب للمدرجات دون ان يلتفت لشيء ما كان يهمه هو متابعة الأهلي فقط".