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أمهات يؤسسن جروب على الفيس بوك لاكتشاف مواهب الأطفال خلال التباعد الاجتماعي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:42 م
طفلة
طفلة
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البهي عمرو
خصص برنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة للحديث عن مجموعة سيدات قاموا بعمل جروب على"الفيس بوك" لاكتشاف مواهب الأطفال وذلك خلال فترة التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا.

وقالت نهال سلامة إن لديها طفلين "عادل 4 سنوات ويونس شهرين"، وأنها قامت بعمل هذا الجرب بمشاركة شقيتها الأكبر وذلك من أجل تشجيع الأطفال.

وأشارت نهال إلى أن الفكرة جاءات من حمزة  صاحب الـ 7 سنوات ابن شقيقتها الكبيرة، موضحة أن حمزة يقوم بعمل فيديوهات تعليمية وتجارب مفيدة للأطفال.

ولفتت إلى أن مكتبة الأسكندرية أشادة بفيديو قام بتنفيذه حمزةن وبعد ذلك تم إضافة الأقارب و الأصدقاء، وبعد ذلك انضم أطفال وأمهات من جميع المحافظات.

وكشفت نهال سلامة، أن الجرب بعد ذلك ضم أطفال من جميع الدول العربية، وأن الأطفال فى الجروب تقوم بأشياء جميلة منها تنفيذ وجبات ورسم أشياء جميلة. 

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