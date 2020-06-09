لماذا أقالت شركة سانوفي مديرها الإقليمي بمصر؟

خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، زاد تسليط الضوء على شركة "سانوفي" المنتجة للأدوية، خاصة وإعلانها توفير كميات كبيرة من دواء الملاريا "هيدروكسي كلوركين" الذي أوصى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كعلاج مستخدم لفيروس والوباء، بعد إشادة وتأكيد عالم فرنسي، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن".





وتصدر إعلان شركة "سانوفي"، إقالة المدير الإقليمي للشركة نيبال دهبة، كثيرا من المنصات، وذلك بعد هجومها على الأطباء في مصر على خلفية الفيروس.





ووفق وسائل إعلام متفرقة، فقد اعتبرت الشركة أن ما قالته "دهبة" لا يتوافق وسياستها لذا فقد أقالتها، وبعثت بذلك ببريد إلكتروني لتعلم موظفيها.

وقبل أيام، نشرت دهبة على حسابها في موقع "توتير" تغريدة أثارت الغضب، قالت بها "هل سمعتم أن أحدا من الجيش تذمر من الاستشهاد أو استقال، وقال لن أكمل لأن هنا من يموت منا؟ كل مهنة ولها رسالتها، لو أنت لست بقدرها فلا تصلح لهذه المهنة، وأعتقد إن من أسمى المهن هي مجال الصحة، وحقيقي الآن هم سلاح الشعب ضد كورونا، فماذا يعني معترضين؟".









لكن دهبة عادت واعتذرت بتغريدة أخرى، إذ قالت "أود أن أعتذر بشدة لأي شخص شعر بالإهانة مما كتبته، أنا شخصيا والدي وأهلي كلهم أطباء".





ثم أغلقت دهبة حسابها على "تويتر" في وقت لاحق.





وحول توسع أعمال سانوفي، قالت شركة الاستثمار في الأسهم الخاصة الصينية عبر الحدود كاثي كابيتال برايفت إكويتي إن اثنين من صناديقها الفرعية حصلوا على تعهدات محدودة بالتعاون من شركة الرعاية الصحية العالمية سانوفي.





وأعلنت سانوفي عن استثمارها في كاثي، ويقال أن شركة كاثي جمعت أكثر من 500 مليون يورو من مجموعة مستثمرين مستقلين بما في ذلك بنك الاستثمار الفرنسي.



