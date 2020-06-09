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بأكثر من 5%.. محمود محيي الدين: انخفاض تقديرات النمو الاقتصادي العالمي بعد جائحة كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:21 م
محمود محيي الدين
محمود محيي الدين
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هاني حسين
قال محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إنه هناك بعد صحي واقتصادي وبعد خاص بالتمويل فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا في العالم بأكمله.

وأضاف محمود محيي الدين في حواره في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"،:" حتى  هذه اللحظة لا يوجد علاج  ولقاح لفيروس كورونا المستجد حول العالم  وبالتالي لا نعلم موعد انتهاء ازمة فيروس كورونا".

وتابع  :"  أصدر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ارقام عن توقعات معدلات النمو على مستوى العالم، وهي أرقام مؤسفة  وتؤكد تراجع وانكماش في الاقتصاد العالمي".

وأكمل :"  البنك الدولي اصدر ارقام  تفيد بانخفاض  معدل النمو الاقتصادي على مستوى العالم بأكثر من 5 %".

ولفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة:"   كان هناك توقعات بنمو الاقتصادي  العالمي بـ 3 %  ولكن تلك الأرقام لن تتحقق وسيكون هناك انخفاض بالسالب في تقديرات النمو الاقتصادي العالمي ".

وتابع محمود محيي الدين:" انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمي  له تاثير على متوسط دخل البشر على مستوى العالم نتجية تراجع النمو الاقتصادي".

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