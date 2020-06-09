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أخبار البلد

الرئيس السيسي يرسل برقية تعزية في وفاة الرئيس البوروندي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:24 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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محمد عبد المنعم
أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسل برقية تعزية فى وفاة الرئيس البوروندي بيير نيكرونريزا.


وجاء نص برقية التعزية :  
"بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن الشعب المصري اتقدم بخالص التعازي إلى الشعب البوروندي الشقيق ولكافة الاشقاء الافارقة في وفاة الرئيس بيير نيكرونريزا، زعيمًا وطنيًا قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل الكثير من العطاء والجهد لخدمة القضايا الافريقية وللنهوض بالعمل الأفريقي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة، 
داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم اسرته الصبر والسلوان، ومتمنيًا كل التوفيق والتقدم للشعب البوروندي الشقيق فيما هو قادم".
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