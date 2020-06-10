فيها حاجة حلوة.. سهم الخير لمواجهة كورونا: مبادرة خيرية لتوفير كافة احتياجات مستشفى منيا القمح.. شاهد

«سهم الخير» مُبادرة جديدة أطلقها أبناء مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية لتجميع وتجهيز جميع احتياجات مستشفى المركز لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والمساهمة في مساعدة الأطباء في أداء مهام عملهم بكل راحة.





بداية المُبادرة والتي حملت عنوان "مبادرة سهم الخير لمستشفانا" أنه من مُنطلق التعاون مع إدارة مستشفى منيا القمح بعد تخصيصها كاملة لعزل مرضى كورونا، فقد دشَّن اتحاد الجمعيات الأهلية المُشهرة، المُبادرة لتوفير دعم مستمر بالاحتياجات الضرورية كثيرة الاستهلاك لأبطال الجيش الأبيض في مواجهتهم البطولية للوباء.





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فيما أكد القائمون علي المُبادرة أنه من أبرز أهداف المُبادرة دعم المستشفى بِبدَل وقاية وعزل وجوانتيات لاتكس وكمامات طبية وأجهزة قياس الأكسيچين من الإصبع وأجهزة تنفس (سيباب) .





واستكمل القائمون علي المُبادرة أنه في حالة الرغبة في المشاركة في تلك المبادرة شراء سهم أو أكثر، قيمة السهم (100 جنيه)، ويتم السداد في مقار الجمعيات والمؤسسات الآتية "جمعية الروضة الخيرية، جمعية أنصار السنة (جامع الصحابة)، جمعية محبي الأزهر الشريف، مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة الحنفي الخيرية" بمركز منيا

القمح.





وأشار القائمون علي المبادرة إلى أنه استقبلت وسلّمت المبادرة 7 دفعات للمستشفي حيث شملت الدفعة الأولى من المبادرة تسليم مستشفى منيا القمح المركزي 100 بدلة وقاية وعزل و20 علبة جوانتي لاتكس و5 جهاز محمول لقياس نسبة الاكسيچين بالدم و2 قناع (سيباب) للتنفس.





أما الدفعة الثالثة لمبادرة "سهم الخير لمستشفانا" تمت يوم الخميس الماضي وتم الانتهاء من إصلاح الأسانسير الرابع بالمستشفى، لتصبح جميع أسانسيرات المستشفى في الخدمة لأول مرة مند فترة بعيدة، مما سيُوفّر الراحة اللازمة لمرضانا وللفريق الطبي والعاملين أثناء التنقل كما تمت الموافقة على تركيب كامل التمديدات اللازمة لإيصال غاز الأكسيچين من الخزان لـ 20 نقطة بمختلف أرجاء المستشفى، لتقليل الجهد والتكاليف في استخدام الأنابيب الكبيرة الثقيلة، وتأمين وصول الأكسيچين لأكبر عدد من المرضى في وقت واحد.





الدفعة الرابعة تمت يوم السبت الماضي وتم تسليم المستشفي بدل عزل وتعقيم وجوانتيات لاتكس وكمامات طبية ومطهرات ومستلزمات كما تم شراء 5 أجهزة تنفس بتكلفة 105000 جنيه وتم التعاقد على توريد 100 بدلة عزل "متعددة الاستعمال"بإجمالي مبلغ 31000 جنيه، وسيُسلّم المبلغ الباقي لمقاول تمديد غاز الاكسيچين لباقي أدوار المستشفى .

فيما توالت الدفعات لتصل أمس الثلاثاء الدفعة السابعة بعدد 50 علبة جوانتي لاتكس و20 علبة كمامات طبية و50 عبوة محلول برفرجان خافض الحرارة، و60 لتر كحول أثيلي، و20 زجاجة كحول (بخاخ).. وتقرر وقف التبرع بأجهزة تنفس، لأن عددها بالمستشفى أصبح كافيًا جدًا ليصل لـ7 أجهزة ڤنت و12 جهاز بايباب و5 أجهزة سيباب.

وتعمل المبادرة حاليًا على شراء جهاز أشعة مقطعية للمستشفى تخفيفًا عن كاهل أهالينا حيث يصل ثمن الجهاز لما يقارب من 3 ملايين جنيه.