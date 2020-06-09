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محافظات

بقيمة 6 ملايين جنيه.. استقبال 19 ألف طلب للتصالح وتقنين الأوضاع على مخالفات البناء بالشرقية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:49 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن استقبال ١٩ ألفا و١٢٦ طلبًا وتسديد ٦ ملايين و٣٤٩ ألفا و٩٣٠ جنيهًا للتصالح وتقنين الأوضاع على مخالفات البناء على أراضى أملاك الدولة من خلال المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة.


وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى اُرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تفعيلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.


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وشدد المحافظ على ضرورة استغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الاستثمارات و الموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات.


وأضاف محافظ الشرقية أن المشروعات القومية التنموية الكبرى التى نفذتها الدولة فى الفترة الأخيرة، حققت طفرة كبيرة فى التنمية، ونموًا متزايدًا فى الاقتصاد المصرى.


وناشد المحافظ المواطنين من أصحاب الشأن التقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة  للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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