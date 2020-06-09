متحدث الكهرباء: لم نقم بتخفيف الأحمال الكهربائية على الشبكات نهائيا.. هذه أسباب رفع أسعار الكهرباء.. نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلي 19.1% وهى أقل من العام الماضي.. وسعر الغاز الطبيعي سيرتفع

المتحدث باسم وزارة الكهرباء:

لم نقم بتخفيف الأحمال الكهربائية على الشبكات نهائيا

هذه أسباب رفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي

نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلي 19,1% وهى أقل من العام الماضي

سعر الغاز الطبيعي سيرتفع والدولة تتولى هذه الزيادة

لا صحة لتأجيل رفع الدعم الكلي عن الكهرباء 3 سنوات أخرى





نفى الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، صحة تأجيل زيادة الكهرباء رفع الدعم الكلي عن الكهرباء لثلاث سنوات أخرى، مشيرا إلى أن الدولة تعمل في هذا الملف بكل تركيز ودقة، كاشفا تفاصيل المؤتمر الصحفي للوزارة بشأن رفع الدعم عن الكهرباء والزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء، وحقيقة تأجيل زيادة الكهرباء، مضيفا أن هناك زيادة في أسعار فاتورة الكهرباء للبعض وليس للكل، متابعا أن هناك اسعار انخفضت وهى في الصناعة وتم خفض أسعار الكهرباء 10 قروش خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أن هناك شائعات تقول أنه تم تأجيل رفع الدعم لثلاث سنوات وهذا الأمر غير صحيح والرئيس وجه أن يتم اضافة ثلاث سنوات أخرى ويصبح تحريك الأسعار على مدار خمس سنوات، مكملًا أن أسعار الكهرباء التي أعلن عنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اليوم سيتم تطبيقها فى 1 – 7- 2020 وسيكون هناك تعديل فى تلك الأسعار مع انتهاء مدة الـ 5 سنوات، مؤكدا أن آخر هذه المدة فى 1-7 – 2024.





كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، عن أن قيمة تحسين الخدمة الكهربائية للمواطنين بنسبة 100% تصل لـ 24 مليار جنيها، متابعا أنه لم نقم بتخفيف الأحمال الكهربائية على الشبكات نهائيا، مضيفا أن الدولة عازمة على تطوير قطاع الكهرباء بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، لافتا إلى أن الدولة تقدم دعم للمواطنين في أسعار فاتورة الكهرباء.





وأكمل المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أن أسعار الكهرباء التي أعلن عنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اليوم سيتم تطبيقها فى 1 – 7- 2020 وسيكون هناك تعديل فى تلك الأسعار مع انتهاء مدة الـ 5 سنوات، مؤكدا أن آخر هذه المدة فى 1-7 – 2024.





لافتة الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إلى أن أكثر من 3 ملايين و2000 الف مشترك ضمن الشريحة الاقل من 50 كيلو وات، كاشفا تفاصيل جديدة بشأن رفع الدعم عن الكهرباء والزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء، والسبب وراء رفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.





وقال حمزة، إن :" بالنسبة لرفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي يجب علينا أولاُ النظر للدولة ككيان كامل وليس لدينا استعداد بعد هذه الطفرة ان تتوقف أو تتراجع"، متابعا أنه :"لذلك كان لابد من هذه الزيادات لتلبية الاحتياجات المطلوبة وتحقيق تطوير في الشبكة وتلبية الإلتزامات والأعباء الاضافية في مجال الطاقة".





وأكمل الدكتور، أن الوزارة لا يوجد بها أي ارباح وذهبنا للدولة وهي الاخرى لديها أعباء لذلك اتخذنا هذه الخطوة بطريقة متوازنة بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا الهدف وراء رفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، مؤكد أن الدولة تعي جيدا الظروف التي يمر بها المواطن.





وأضاف حمزة، إن نسعى لاستمرار قوة الانتاج الكهربائي واستمرار عملية تطوير الشبكة، لافتا إلى أن هناك أعباء كبيرة على قطاع الكهرباء بالاضافة للتطوير ومافيش أحسن من المواجهة، مشيرا إلى أن لدينا خطط كبيرة جدا ونسير فيها بكل قوة، مؤكدا أن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلي ستكون 19,1% وهي أقل من العام الماضي.





وأضاف حمزة، قائلا: أن سعر الغاز الطبيعي سيرتفع والدولة تتولى هذه الزيادة"، لافتا إلى أن أكثر من 3 ملايين و2000 الف مشترك ضمن الشريحة الأقل من 50 كيلو وات، متابعا :" كلما زادت الاستهلاك كلما قلت نسبة دعم الدولة لفاتورة الكهرباء، الدولة تدعم فاتورتة الكهراباء للمواطن"، مضيفا أن هناك زيادة في أسعار فاتورة الكهرباء للبعض وليس للكل، متابعا أن هناك اسعار انخفضت وهى في الصناعة وتم خفض أسعار الكهرباء 10 قروش خلال الخمس سنوات المقبلة.









وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أن هناك شائعات تقول أنه تم تأجيل رفع الدعم لثلاث سنوات وهذا الأمر غير صحيح والرئيس وجه أن يتم اضافة ثلاث سنوات أخرى ويصبح تحريك الأسعار على مدار خمس سنواتت، مؤكدا أن لا صحة لتأجيل رفع الدعم الكلي عن الكهرباء لثلاث سنوات اخرى، مشيرا إلى أن الدولة تعمل في هذا الملف بكل تركيز ودقة.



