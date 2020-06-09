بفيديوهات كوميدية.. إيمي سمير غانم توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

نشرت الفنانة ايمي سمير غانم مجموعة من فيديوهات سناب شات الخاصة بها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت إيمي سمير غانم على الفيديوهات قائلة "" ايام تصوير سوبر ميرو بعد يوم طويل شغل تقريبا ١٥ ساعه،، و كان برد جدا ،، و الهبل طلع في اخر اليوم.. حبيت اشارك معاكم التفاهه بتاعتي مش اكتر".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين" وحشتنا ضحتك " و" عسل " و" ربنا يسعدك يا نجمة السوشيال ميديا " و" أحلى ايمي منورة الدنيا ".

وشاركت ايمي سمير غانم في مسلسل "نيللى وشريهان" مع شقيقتها دنيا سمير غانم.





إيمي سمير غانم تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد .. شاهد





المسلسل الكوميدي من تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتعرضه يصوّر العمل حكاية نيللي وشريهان وهما فتاتان في منتصف العشرينيات من العمر، جميلتين وتربطهما صلة قرابة، لكنهما لا تعرفان بعضهما. وفيما تعيش نيللي "دنيا سمير غانم" حياة الرفاهية في قصر فخم كونها ابنة رجل الأعمال الشهير والثري عبد الله "بيومي فؤاد"، تعيش ابنة عمها شريهان "إيمي سمير غانم" في حي فقير داخل منزل متواضع جدًا مع خالتها صباح "سلوى خطّاب".