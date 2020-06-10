أخبار التوك شو.. تفاصيل زيادة فاتورة الكهرباء.. مفيش بناء لـ 6 أشهر.. زيادة أسعار الكهرباء للمنازل.. تفاصيل مؤتمر علاج لكورونا.. عبير فريد شوقي: اشتريت الدواء من السوق السوداء

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار:

أشرف زكي بعد إجراء عملية جراحية: يومين تلاتة ونرجع الملعب تاني

قال الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إنه بحالة جيدة الآن بعدما أجرى عملية جراحية لتركيب دعامات، وتابع:"الحمد الله أنا كويس..وبشكر الجميع ..وأنا جالى برقيات وورود من ناس أنا معرفهاش".

وأضاف "زكى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن مصر تمر بظرف إستثنائى، وعلى الجميع أن يتكاتف من أجل الخروج من جائحة كورونا، وتابع:" أنا بصحة جيدة ويومين تلاتة ونرجع الملعب تانى".

شعبة الدخان تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر 30%

قال إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد أى تعديل أو زيادة فى أسعار السجائر نهائيا خلال الفترة الحالية وأن ما يتداول عن زيادة 30 % غير صحيح.

وأضاف رئيس شعبة الدخان في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي سيد على، أن ما يتم تداوله غير صحيح، وأن آخر زيادة تم إقرارها فيما يتعلق بأسعار السجائر، مستمرة لمدة 18 شهرا ولا زيادة في أسعارها حاليا.



لمدة 6 أشهر.. محافظ كفر الشيخ: وقف تراخيص البناء فى المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة

قال محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، إنه يتم التعامل مع أى تعد على أراضى الدولة، ويتم التصدى له فى التو واللحظة خاصة إذا تم فى فترات الحظر ويتم ضبط المتواجدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الأدوات المستخدمة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه تم إيقاف البناء فى المدن الكبرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى.

وتابع يتم إيقاف التراخيص للمقاولين الذين أصدروا تراخيص للبناء فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، موضحًا أنه يتم إيقاف التراخيص لمدة 6 أشهر وإعادة تشغيلها بعد تقنين الأوضاع وأن يكون المبنى متوافق مع المنطقة ومواصفات البناء القياسية.

403 ملايين دولار عائد.. التعليم العالى: استقطبنا 15 ألف طالب وافد هذا العام

قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالى، إننا كنا محظوظين بتكليف الرئيس لنا بتطوير نظام الوافدين فى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لافتة إلى أن وزير التعليم العالى أطلق مبادرة " ادرس فى مصر" لتشجيع الطلاب الوافدين على الدراسة فى مصر.

وأضافت الدكتورة رشا كمال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز، وزارة التعليم العالى فعلت سياسات جذب الطلاب الوافدين تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة إلى أن استقبال الوافدين دعم للعلاقات الثنائية بالاضافة إلى أنه دخل قومى اضافى لمصر.

وتابع أنه تم تطوير منظومة التعليم العالى من خلال إنشاء جامعات جديدة وتنوع البرامج المميزة داخل الجامعات الحكومية وتطور منظومة التعليم العالى والبحث العلمى والتى كانت من اهم العناصر الجاذبة للطلاب الوافدين فى مصر.

واكدت أن مصر استطاعت من خلال مبادرة ادرس فى مصر استقطاب 15 الف طالب وافد العام الماضى وما يقرب من 403 ملايين دولار فى مصر.

دول كبرى تشارك فيه.. رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل مؤتمر إيجاد علاج لكورونا

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان إن المؤتمر الإفتراضى لجامعة حلوان حول كيفية مجابهة فيروس كورونا المستجد، والذي بدأ اعماله أمس تم التجهيز له منذ أكثر من شهر وتم التواصل مع عدد من العلماء المتخصصين من عدة دول مثل ألمانيا واليابان وأستراليا وإنجلترا وإيطاليا والإمارات، وجميعهم سيشاركون فيه.

وأضاف "نجم" خلال لقاء خاص ببرنامج :صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المؤتمر كان الغرض منه إلقاء الدور على الأمور الطبية والبحثية والتكنولوجية والفنية والهندسة المعمارية، موضحا أن المؤتمر تم إفتتاحه من قبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير العليم العالى والبحث العلمى، حيث أنه مهتم بوجود أبحاث تخرج عن الواقع من حيث الوقاية أو العلاج لكورونا.

وأشار إلى أن اليوم شهد مشاركة متحدثين من ألمانيا واليابان وعلماء من كلية الطب ومعهد القلب فى أسوان، وكان الهدف من تلك المناقشات اليوم هو لإيجاد علاج لفيروس كورونا.

وأوضح أن كل الدول تعمل على إيجاد علاج لكورونا، متابعا أن قسم الهندسة والحاسبات بالجامعة بدأ يعمل على إنتاج زى جيد ووقائي للطبيب والممرض وجميع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل ضد ذلك الفيروس.

يعرضكم للأذى والحسد.. باحث أزهري يحذر من نشر صور الأطفال والطعام على مواقع التواصل

قال أحمد المالكى، الباحث فى الازهر الشريف، إنه انتشر فى الفترة الأخيرة الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعى التى تصور فيها البنات والسيدات الطعام على السفرة وتنشرها، لافتًا إلى أن بعض أصحاب القلوب المريضة يستغل تلك الصور ويبدأ فى ابتزاز صاحبها بعد ذلك.

وأضاف أحمد المالكى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن فتوى الأزهر بتحريم نشر الزوجات لصور الأكل والأطفال عبر فيس بوك يأتى للحفاظ عليهم، لأن الإنسان من الممكن أن يتعرض للحسد، مشيرًا إلى أن الفتوى مجتمعية لحث الناس على سلوكيات صحيحة وتهذيب السلوك المجتمعى.

وتابع أن نشر صور الأطفال ليست حرام شرعًا ولكنه يعرض الاطفال للحسد والخطر، كما أن الفتيات فى بعض الاحيان يعرضهن للابتزاز، كما أن نشر صور الطعام يكون فيها كسر فى نفوس الفقراء، ولكن يجب التصدق بالطعام أفضل من تصويره ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى.

ضربوا الممرضات ومزقوا الكمامات.. مدير الحجر ببنها العام يروي تفاصيل اعتداء أهالي متوفي بكورونا على الطاقم الطبي

روى الدكتور باسم سعد أخصائى التخدير ومدير أقسام الحجر بمستشفي بنها العام واقعة اعتداء أهالي متوفي متأثرا فيروس كورونا على الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى بعد أن قاموا باحداث تلفيات في غرفة التمريض ومزقوا بعض الوقيات الطبية.

وقال الدكتور باسم سعد أخصائى التخدير ومدير أقسام العزل بالمستشفي، إن الأمر تطور بشكل مفاجئ كما أننا لا ندعي المثالية وبالتأكيد حدث شىء أدي إلي حدوث الواقعة.

وأضاف باسم سعد، خلال مداخلة هاتفية علي قناة دى ام سى: أنني كنت أريد استدعاء الأمن ولكن التمريض رفضوا هذا لتقدير ظروف أهل المتوفي، مضيفا أن المستشفى تحول منذ 5 أيام إلي مستشفي عزل وبناء علي هذا هناك إجراءات يجب تطبيقها داخل المستشفي.

وأكمل: أن المتوفاة كانت متواجدة في الفرز وبعد ذلك تم نقلها إلي العزل وتم أخذ المسحة للتأكد من إصابتها بفيروس كورونا لأنها كانت علي مستوى من الخطورة.

قربنا نخلص الضبعة..الكهرباء تكشف عن آخر تطورات أول محطة نووية مصرية

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، إنه جارى الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات التى تنفذها شركة روساتوم الروسية.

وتابع شاكر المرقبي، خلال الموتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال العام ا لماضى أهمها ، الانتهاء من مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذى فاز بأفضل مشروع من البنك الدولى و يعمل حاليًا بكامل طاقته بقدرة 1400 ميجا وات.

شاكر: نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء للمنازل 19.1%

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، الثلاثاء، عن أسعار الشرائح الجديدة.

وأضاف محمد شاكر خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أسعار الشرائح الجديدة، أن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء للمنازل 19.1%.

وقال الدكتور محمد شاكر إنه سيتم إعادة هيكلة الأسعار الموجودة للكهرباء، حيث إنه فى عام 2014 كان سيتم عمل خطة فى الغاء الدعم من الموازنة العامة خلال خمس سنوات.

وأضاف أنه الغاء الدعم لن يضر بالفئات التى تسهتلك استهلاكات ضعيفة، لكن هناك ما يسمى بالدعم التبادلى لمحدودى الدخل.

وأكد أنه بتوجيه من الرئيس السيسي سيتم مد فترة الغاء الدعم من خمس سنوات إلى 8 سنوات بسبب انتشار فيروس كورونا وأثاره على الاقتصاد المصرى، حيث سيتم المد إلى ثلاث سنوات أخرى.

المركزية للإشارات والاتصالات: لا نعتمد على العنصر البشرى بالسكة الحديد

قال المهندس حسين رشيدى، رئيس الإدارة المركزية للإشارات والإتصالات: إنه فى برج كفر الدوار يعتبر ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات الكهربائية الواقعة على مسافة بين القاهرة والإسكندرية.

وأضاف "رشيدي" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هذا البرج من ضمن مشروعات الإشارات، حيث أنه حاليا يتم إنشاء كهرباء إشارات حديثة لمسافة 852 كيلو على طول الشبكة، موضحا أن الخطوط هى المسافة بين القاهرة والإسكندرية ثم بنى سويف وأسيوط ثم أسيوط سوهاج ونحع حمادى، وأخيرا نجع حمادى والأقصر.

وأشار إلى أن النظام الإلكترونى فائدته هى عمل أبراج الإشارات بأحدث النظم ومن أعلى معدلات الأمان العالمية، بما يماثل الطاقة الذرية والطيران.

وزير المالية: هنلغي الضرايب وهنفتح الفترة الجاية كل حاجة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن لجنة ادارة أزمة كورونا تأخذ كل القرارات التي تكون فيها مصلحة للمواطن وللدولة واقتصادها، وان قرار الفتح التدريجي للاقتصاد والأنشطة سيكون في مصلحة المواطنين.

وتابع معيط، خلال حوار خاص في برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أنه سيتم اسقاط وتقسيط الضريبة العقارية عن قطاع السياحة وغيره من القطاعات نظرًا لتفهم الدولة تأثيرات تلك الجائحة على اصحاب المشروعات والمحال.

وتمنى وزير المالية، أنه يتم خلال الـ 3 اشهر القادمة أن يتم فتح الاقتصاد على المستوى العالمي، وان خلال الفترة القادمة ستقوم الدولة المصرية بفتح قطاعاتها بشكل تدريجي بما فيهم الطيران والسياحة والمحال والمطاعم.

إحنا عكس كل الدول.. التموين: عندنا احتياطي كاف جدا في السلع والمطهرات

قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إنه يشيد بدور وزارة الداخلية ممثلة في شرطة التموين ومباحث التموين، للتحرك بفاعلية شديدة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ التموين.

وتابع أيمن حسام، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر2"، أن رغم جائحة كورونا وتأثر العالم كله بها والتعرض لنقص في الموارد والسلع الغذائية، إلا أن مصر لم تتعرض لتلك الازمة بل استطاعت أن توفر السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة وهناك بعض من السلع التي قل سعرها أيضًا.

وأضاف مساعد وزير التموين، أن هناك تنسيقا جيدا جدًا مع كل العاملين في صناعة السلع التموينية والغذائية، مؤكدًا أن هناك استقرارا وتوافرا لأسعار المواد المطهرة وكمياتها.

عبقرية المصريين .. رئيس جامعة المنصورة يكشف تفاصيل أول روبوت مصري يقدم الخدمة لمصابي كورونا

كشف الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، تفاصيل اختراع أول روبوت لخدمة مصابي فيروس كورونا .

وأضاف عبد الباسط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الطالب مخترع الربوت يدرس في كلية التجارة بالجامعة، وكانت فكرته في الأساس وأخذ الموضوع هواية، لافتا إلى أن كل مكونات الربوت من السوق المحلية.

عبير فريد شوقي: بعد إصابتي بـ كورونا اشتريت الدواء من السوق السوداء

قالت عبير فريد شوقى، ابنة الفنان فريد شوقى، إنها ملتزمة بكافة الإجراءات الوقائية والصحية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولكنها اضطرت للخروج لمرة واحدة من أجل العمل، وصافحت شخصا، وتابعت:"ولا أعلم إن كانت إصابتى بكورونا منه أو من ملامسة شيء آخر".

وأضافت "عبير شوقى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأعراض بدأت تظهر عليها تدريجيًا بداية من الصداع، ثم ارتفاع فى درجة الحرارة، وفقد حاستي الشم والتذوق، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج فى المنزل الآن.

خزعبلات إنجليزية.. زاهي حواس يرد على بناء الأهرامات بالعبيد

قال الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، إن ما نشر أن بناء الأهرامات تمت بالعبيد، مجرد خزعبلات انجليزية، وكلام فارغ.

وأضاف زاهى حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد على، أن عمال بناء الإهرامات " لو كانوا عبيد ماكانوش بنو مقابرهم جوه الأهرمات".



