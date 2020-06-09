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رياضة

باير ليفركوزن يحجز أول مقعد في نهائي كأس ألمانيا بفوزه على ساربروكن

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:19 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حسم نادي باير ليفركوزن، اليوم الثلاثاء، أولى بطاقات التأهل لنهائي بطولة كأس ألمانيا، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي ساربروكن بثلاثية نظيفة في دور نصف النهائي.

افتتح موسى ديابي التسجيل لباير ليفركوزن في الدقيقة 11، بعد تمريرة رائعة من كريم ديميرياي، قبل أن يضاعف لوكاس ألاريو النتيجة لليفركوزن في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، أكد كريم بلعربي تفوق فريقه بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 58، ليتأهل باير ليفركوزن لنهائي بطولة كأس ألمانيا.

وينتظر الفائز في هذه المباراة، الفائز من مباراة دور نصف النهائي الأخرى بين فريقي بايرن ميونخ وآينتراخت فرانكفورت والتي تقام غدًا الثلاثاء.

يذكر أن الدوري الألماني لكرة القدم قد تم استئنافه يوم 16 مايو الماضي، ليصبح أولى الدوريات الأوروبية الكبرى التي يتم استئنافها بعد أزمة فيروس كورونا.

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