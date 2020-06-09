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رياضة

الاتحاد السكندري يجدد تعاقده مع طلعت يوسف

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:45 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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حسام الحارتي
أنهي مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي اتفاقة مع طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بشأن تجديد تعاقده .

ونجح مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندري في تجديد تعاقد طلعت يوسف للموسم الرياضي القادم "2020-2021" لقيادة الفريق عقب النجاحات المبهرة خلال الفترة الماضية .
وفي سياق سابق حدد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مصير الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طلعت يوسف خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقرر محمد مصيلحي، في اجتماع اليوم، الأحد، استمرار طلعت يوسف والجهاز المعاون له خلال الموسم الجديد، كما قرر أيضا مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري توجيه الشكر إلي الأجهزة الفنية والإدارية بكامل هيئتها وتشكيل لجان من أعضاء مجلس إدارة النادي لتولي ملف ترشيح الأجهزة الفنية والإدارية استعدادا للموسم الجديد.
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