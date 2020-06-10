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الصحة: استقرار وثبات إصابات كورونا يحدد بعد أسبوع.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:04 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، مدير الشئون الوقائية بـ وزارة الصحة، إن هناك التزاما واضحا في الشارع من المواطنين بارتداء الكمامات لمكافحة انتشار فيروس كورونا

وأضاف "عبد الفتاح"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أنه لن نستطيع تحديد الاستقرار والثبات في إصابات كورونا إلا بعد أسبوع.

وأشار مدير الشئون الوقائية بوزارة الصحة، إلى أن بعد رمضان والعيد ظهرت اعداد الإصابات، مؤكدا أن هناك استقرارا والتزاما من المواطنين المصريين وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

ونوه بأن عدد المتعافين من الاصابة بفيروس كورونا وصل الي 11 الف، مشيرا إلى أن العلاج بالبلازما له اشتراطات يجب أن تتوافر لدى المريض والمتعافي.

وأوضح أن العلاج بالبلازما نجح في 90% من الحالات التي تمت التجربة عليهم، مضيفا أننا ناخذ بنصائح الصجة العالمية كجزء استرشادي ولكن لدينا كوادر وكفاءات علمية وتجارب الخاصة.
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