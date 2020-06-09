جامعة هارفارد تهاجم الصحة العالمية بسبب طريقة انتشار كورونا.. تفاصيل

انتقد علماء جامعة هارفارد منظمة الصحة العالمية، لاقتراحهم أن المرضى الذين لا يعانون من أعراض فيروس كورونا لا ينشرون الفيروس الوبائي الجديد.

وقالت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين أن لديها شكوك في صعوبة احتواء الفيروس بسبب عدم ظهور علامات على الأشخاص مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس.





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وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إن انتشار الأعراض يمكن أن يحدث ، لكنه ليس الوسيلة الرئيسية التي ينتقل بها المرض، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف ، رئيسة وحدة الأمراض والأمراض الحيوانية المنشأ الناشئة في منظمة الصحة العالمية ، في مؤتمر صحفي: "من البيانات المتوفرة لدينا ، لا يزال من النادر أن ينتقل شخص عديم الأعراض فعليًا إلى شخص ثانوي".

لكن باحثين من جامعة هارفارد يقولون إن منظمة الصحة العالمية "تسببت في الارتباك" وأن العديد من الأدلة تشير إلى أن أولئك الذين ليس لديهم أعراض يمكنهم ، وبسهولة ، أن ينشروا الفيروس التاجي.



