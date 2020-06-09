الصحة تكشف عن الأماكن المخصصة للتبرع ببلازما المتعافين من كورونا ..فيديو

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم الإقليمية بوزارة الصحة والسكان، إن المعامل والمستشفيات الخاصة غير مصرح لها فصل بلازما المتعافين من فيروس كورونا.





وأضاف الدكتور إيهاب سراج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع علي قناة "تن" الفضائية، أن هناك أماكن مخصصة لتبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا تم تحديدها من قبل الوزارة.





وتابع مدير خدمات نقل الدم الإقليمية بوزارة الصحة والسكان، أن مراكز نقل الدم القومية هي الجهة المسئولة عن تبرع المتعافين من فيروس كورونا للبلازما.





ونفى الدكتور إيهاب السراج، وجود جهة أخرى تستقبل المتبرعين بالبلازما إلا مراكز نقل الدم القومية منذ البداية.





وأشار إلي أنه, تمت زيادة المراكز الإقليمية الخاصة بنقل الدم من أجل التبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا, مضيفا أنه تمت زيادة أربعة مراكز إقليمية لتصبح 5 مراكز بدلا من مركز واحد.