مفاجأة في احترافه.. مدرب حراس بيراميدز السابق يكشف أسباب تفوق محمد صلاح.. فيديو

كشف محمد العقباوي، مدرب حراس نادي بيراميدز السابق، أسباب تفوق محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي.
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وقال العقباوي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": " صلاح عقلية غير عقليات اللاعبين المصريين التي رأيتها، وكانت تأتي الساعة 10 يكون نائمًا، وفي التدريب يكون منتظما أيضا، هو النني، وهذا ما رفع من شأنهما".
وأضاف: " صلاح كان الأهلي والزمالك يفاوضوه، وهو عقله كله مع الاحتراف، وأنا سألته وقلت له في "خناقة" بين الأهلي والزمالك عليك، ولكنه قال لي: هناك أمر ستعرفه قريبا".
وأردف العقباوي " فى ظل صراع الاهلى والزمالك على التعاقد مع صلاح في عام 2011 كان كل تفكيره في الاحتراف الأوروبي كاشفا عن حديث دار بينه وبين صلاح مؤكدًا له عن قدوم مسؤولين من نادى بازل السويسري لمتابعته في مباراة المقاولون في مسابقه الدورى أمام فريق الجونة".
وأضاف: " اجتمعت مع اللاعبين قبل المباراة وطلبت منهم مساعده محمد صلاح في المباراة وهذا ماحدث بالفعل كان جميع اللاعبين يرسلون الكرة إلى صلاح وبالاخص محمد النني الذى صنع هدفا لصلاح فى تلك المباراة التى سجل فيها صلاح ثنائية وفاز المقاولون برباعية وكانت هذه المباراة بدايه انتقال صلاح إلى بازل السويسري".