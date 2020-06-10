AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفاجأة في احترافه.. مدرب حراس بيراميدز السابق يكشف أسباب تفوق محمد صلاح.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:27 ص
محمد صلاح ومحمد العقباوي
محمد صلاح ومحمد العقباوي
Advertisements
محمد رشاد
كشف محمد العقباوي، مدرب حراس نادي بيراميدز السابق، أسباب تفوق محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وفريق ليفربول الإنجليزي.

اقرأ أيضًا:

وقال العقباوي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق المذاع على قناة "Ten": " صلاح عقلية غير عقليات اللاعبين المصريين التي رأيتها، وكانت تأتي الساعة 10 يكون نائمًا، وفي التدريب يكون منتظما أيضا، هو النني، وهذا ما رفع من شأنهما".

وأضاف: " صلاح كان الأهلي والزمالك يفاوضوه، وهو عقله كله مع الاحتراف، وأنا سألته وقلت له في "خناقة" بين الأهلي والزمالك عليك، ولكنه قال لي: هناك أمر ستعرفه قريبا".

وأردف العقباوي " فى ظل صراع الاهلى والزمالك على التعاقد مع صلاح في عام 2011 كان كل تفكيره في الاحتراف الأوروبي كاشفا عن حديث دار بينه وبين صلاح مؤكدًا له عن قدوم مسؤولين من نادى بازل السويسري لمتابعته في مباراة المقاولون في مسابقه الدورى أمام فريق الجونة".

وأضاف: " اجتمعت مع اللاعبين قبل المباراة وطلبت منهم مساعده محمد صلاح في المباراة وهذا ماحدث بالفعل كان جميع اللاعبين يرسلون الكرة إلى صلاح وبالاخص محمد النني الذى صنع هدفا لصلاح فى تلك المباراة التى سجل فيها صلاح ثنائية وفاز المقاولون برباعية وكانت هذه المباراة بدايه انتقال صلاح إلى بازل السويسري".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل محمد صلاح يشجع الزمالك ؟.. نجم المقاولون يكشف ..فيديو

برادلي يروي كواليس قيادته للمنتخب ورأيه الصادم في الحضري

خليفة محمد صلاح.. المقاولون: كل ما يثار عن عروض الأهلي والزمالك لطاهر محمد طاهر غير صحيح

ترشيحاتنا

ميركل وماكرون يطالبان الاتحاد الأوروبي بالاستعداد لوباء قادم بعد كورونا

باحث مصري يتوصل لـ علاج للقضاء على أزمة الوفيات بكورونا.. فيديو

«علشان ميضحكش عليك».. 4 علامات تكشف تعرض السيارة المستعملة لحادث من قبل

عبير فريد شوقي: بعد إصابتي بـ كورونا اشتريت الدواء من السوق السوداء

بديلا للمضادات الحيوية .. 5 أنواع من الخضراوات تقضى على البكتيريا

١٠٠٠ جنيه كفالة.. حبس شقيقة الفنانة زينة ٦ أشهر وبراءة أحمد عز في واقعة فندق الساحل الشمالي

AdvertisementS

كارتيرون يوافق على الرحيل عن نادي الزمالك | تفاصيل

مؤسف ومحزن .. طلعت يوسف ينتقد قناتي الأهلي والزمالك.. فيديو

مدرب بوركينا فاسو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي ومنتخب مصر.. فيديو

عودة عصام الحضري للملاعب بـ مكالمة هاتفية.. أحمد ناجي يكشف الحقيقة

وزير الرياضة: مصير الدورى يحسمه مجلس الوزراء غدا .. وعمل لجنة الجنايني ينتهى 31 يوليو .. فيديو

يقترب من الأهلي مقابل 50 مليون جنيه.. مهارات وأهداف وكشف حساب سيرينو نجم صن داونز

رئيس اتحاد السلة: عودة النشاط منتصف أغسطس

طلعت يوسف: عمار حمدي اتشهر في الزمالك لا الأهلي.. فيديو

أخبار النادي الأهلي .. تفاصيل عقد نجل شوبير.. سيد عبد الحفيظ يعتذر للاتحاد السكندري

أخبار الرياضة .. تفاصيل شكوى النقاز ضد مرتضى منصور في الفيفا .. كارتيرون يوافق على الرحيل .. والأهلي يرد على حقيقة انتقال صالح جمعة للزمالك

مدرب بوركينا فاسو السابق: شيكابالا موهبة عظيمة والجيل السابق لمصر هو الأقوى.. فيديو

الأهلي يكافئ عمار حمدي ويعلن تفاصيل عقد مصطفى شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلب منه ارتداء الكمامة.. زبون يعتدي بوحشية على موظف في سلطنة عمان.. فيديو

تقوي المناعة وتعالج الأنيميا .. إليك فوائد الخميرة للجسم

الظهور الأول لـ أودي E-Tron جي تي موديل 2021.. صور