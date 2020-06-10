الأهلي نادي القرن مش من فراغ.. تعليق شوبير على إعلان تفاصيل عقد ابنه

حارس مرمى الفريق الأول، عقب كثرة الشائعات الخاطئه خلال الفترة الماضية .

والمنتخب السابق بـ ما قامت به قناة النادي الأهلي أمس الأول، عقب الاعلان عن تفاصيل عقد ابنه، مصطفى شوبير

جعلته يطلب منه رؤية الـعقد حيث إنه وجد انه مثل عقد

أحمد طارق سليمان

وباقي من هم في مثل سنه ،مشددا ان الاهلي لديه نظان محدد يسرى على كل اللاعبين في ذلك العمر .

وتابع شوبير أن كثرة الحديث عن قيمة عقد مصطفي؛