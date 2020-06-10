الأهلي نادي القرن مش من فراغ.. تعليق شوبير على إعلان تفاصيل عقد ابنه

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق بـ ما قامت به قناة النادي الأهلي أمس الأول، عقب الاعلان عن تفاصيل عقد ابنه، مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول، عقب كثرة الشائعات الخاطئه خلال الفترة الماضية .
وأكد شوبير في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " منذ فترة اخبره مصطفي أن الاهلي طلب منه التوقيع على العقد حيث اكتفى بتهنئته فقط دون الحديث عن الامور المادية الخاصة بالعقد، مشددا على ان الاهلي هو ناد صاحب فضل عليه شخصيا وعلى ابنه.
وأضاف شوبير " لو الاهلي طلب من مصطفي دفع الاموال من اجل تجديد العقد؛ سيوافق على الفور " مشددا على ان علاقة اسرته مع الاهلي بعيده كل البعد عن الماديات حيث أن مصطفي مرتبط بالأهلي منذ ان كان عمره 5 أعوام .
وتابع شوبير أن كثرة الحديث عن قيمة عقد مصطفي؛ جعلته يطلب منه رؤية الـعقد حيث إنه وجد انه مثل عقد أحمد طارق سليمان وباقي من هم في مثل سنه ،مشددا ان الاهلي لديه نظان محدد يسرى على كل اللاعبين في ذلك العمر .
وأكمل أن هذا ما يميز الاهلي، قائلا " الاهلي نادي القرن مش من فراغ ".