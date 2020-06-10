تقاضي 20 مليون دولار شهريا..السودان يصادر حسابا بنكيا لـ البشير

كشفت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، عن تقاضي الرئيس المعزول عمر البشير، نثرية شهرية قدرها 20 مليون دولار خلال فترة حكمه.





وخلال مؤتمر صحفي، قال الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان، إن اللجنة صادرت حسابا شخصيا لـ عمر البشير يحمل رقم 2616 بنك أم درمان الوطني، لافتا إلى أنه كان يحصل على 20 مليون دولار شهريا حتى بعد انفصال الجنوب.





وأضاف أن مبلغ النثرية أصبح يقل تدريجيا حتي وصل إلى 8 ملايين دولار ثم إلى 3 ملايين، حتى عزله في أبريل 2019.





يأتي ذلك بعد أن تم فتح بلاغات جنائية جديدة ضد عمر البشير "لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية.





ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، علق محمد الحسن الأمين، محام البشير، قائلا إنه لا يعلم شيئًا عن الحساب والمعاملات المصرفية.



