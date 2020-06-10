من الخميس للسبت... الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسب الرطوبة والتى وصلت اليوم لـ 75 % .





وكشفت وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن ارتفاع درجات الحرارة خلال 72 ساعة القادمة والذى من المقرر خلاله أن يسجل السبت القادم 38 درجة مئوية .





وأشارت الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن درجات الحرارة ستعاود الإنخفاض مرة أخرى لتصل الأحد 34 درجة مئوية .









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ولفتت ، إلى أن الطقس الحالى يشهد تذبذب فى د رجات الحرارة ما بين 3 : 4 درجات والذى سيشعرنا بالحرارة خاصة خلال فترة الظهيرة .





وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن نسب الرطوبة تشهد تفاوت ما بين فترة لآخر وفقأ لانخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة .



