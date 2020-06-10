AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من الخميس للسبت... الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:30 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
Advertisements
شيرين عادل
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن نسب الرطوبة والتى وصلت اليوم  لـ 75 % .

وكشفت وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن ارتفاع درجات الحرارة خلال 72 ساعة القادمة والذى من المقرر خلاله أن يسجل السبت القادم 38 درجة مئوية . 

وأشارت  الدكتورة إيمان شاكر، إلى أن درجات الحرارة ستعاود الإنخفاض مرة أخرى لتصل الأحد 34 درجة مئوية .


اقرأ أيضأ .. 




ولفتت ، إلى أن الطقس الحالى يشهد تذبذب فى درجات الحرارة ما بين 3 : 4 درجات والذى سيشعرنا بالحرارة خاصة خلال فترة الظهيرة . 

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ،  أن نسب الرطوبة تشهد تفاوت ما بين فترة لآخر وفقأ لانخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بدءًا من اليوم وتصل السبت إلى 35 درجة مئوية

موجة حارة هى الأعلى على مستوى العالم.. الأرصاد تكشف الحقيقة

تسجل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة الأسبوع المقبل.. فيديو

الأرصاد تحذر: موجة حارة جديدة تبدأ غدا.. فيديو

اضطراب الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الأربعاء.. فيديو

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجة الحرارة الجمعة.. فيديو

ترشيحاتنا

ما قدرة الشمس على تعقيم الكمامة بعد غسلها؟.. طبيب يحسم الجدل.. فيديو

طائراتك تقتل أحفاده.. قبيلة عمر المختار تهاجم أردوغان: لا يليق بمقامه أن يأتي اسمه على لسانك

على طريقة فدوة.. أروى تقلد روجينا على تيك توك بطريقة كوميدية

في ذكرى ميلاد زهرة العلا.. تعرف على ابنتها الوحيدة

بعد موته غدرا.. تفاصيل جديدة عن مقتل أكبر شيوخ قبيلة قحطان

من الخميس للسبت... الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. فيديو

AdvertisementS

شكرا للي ربَّاكي يا صاينة اسمي.. أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لـ طليقته

تعبانة جدًا وفي الرعاية المركزة.. ابنة رجاء الجداوي تكشف عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها

لأول مرة تسجل صفر إصابات.. أستراليا تنتصر على كورونا

هل أوضاع كورونا تتجه للاستقرار بعد زيادة أرقام المتعافين؟.. مسئول بالصحة يجيب.. فيديو

وسط تحذيرات من مظاهرات فلويد.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في ألمانيا إلى 184193 حالة

بعد إعلان خطوبتها من عمر إسلام.. تعرف على العمر الحقيقى وزيجات نيللى كريم

الفيروس يهاجمها.. 34% من مرضى كورونا أصيبوا بفشل كلوي في نيويورك

تحارب كورونا بشراسة.. فصيلة الدم هذه الأكثر مقاومة للفيروس الخطير

حال التزام المواطنين.. نائب مدير حميات إمبابة: أتوقع انتهاء جائحة كورونا بداية يوليو.. فيديو

من الخميس للسبت... الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. فيديو

عبر السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يعلق على ظاهرة جديدة

أصحابها محصنون.. أقل فصيلة دم عرضة للإصابة بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوبة نيللى كريم.. 10 معلومات لا تعرفها عن خطيبها عمر إسلام وزيجاته.. صور

حادث لا يصدق.. امرأة غيورة تطعن حبيبها بسبب رسالة تهنئة بعيد ميلادها

شاهد .. أفضل 10 سيارات فئة الصالون الرياضية