2020 صيف عادي .. الأرصاد: لن يكون هناك تغيرات فى درجات الحرارة.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل لجنة الاستشعار عن بعد بلجنة الأرصاد الجوية، إن أمس الأحد شهدت البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.





وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي و لميس سلامة أن البلاد اليوم ستكون أقل حرارة عن أمس بدرجتين.

وأوضحت ، أن البلاد سجلت أمس 38 درجة و اليوم ستسجل البلاد 36 مؤكدة أننا مقبلون على شهر الصيف، ولكن البلاد ستعاود ارتفاع فى درجات الحرارة من بعد غد.





وردت على أن عام 2020 سيكون أكثر الأعوام ارتفاعا فى درجات الحرارة، وقالت إن هذا الكلام غير صحيح ودرجات الحرارة ستتراوح بين 37 أو 38 درجة.





وأشارت ، إلى أن الصيف هذا العام سيكون صيفا عاديا، ولن يكون هناك تغيرات فى الأحوال الجوية كما يقول البعض على السوشيال ميديا.