سعر الدولار في البنوك اليوم الاربعاء 10-6-2020

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء شهد استقرار بعد انخفاضه بمعدل قرش واحد؛ مقارنة بما كان عليه أمس الثلاثاء، ليسجل طبقا لما جاء بتسعيرة البنك المركزي المصري نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع. اليوم الأربعاء شهد استقرار بعد انخفاضه بمعدل قرش واحد؛ مقارنة بما كان عليه أمس الثلاثاء، ليسجل طبقا لما جاء بتسعيرةنحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.





وصل أدنى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك "الإسكندرية، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، البنك الأهلي، بنك مصر" نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.





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بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " اتش اس بي سي، التجاري الدولي، كريدي أجريكول" نحو 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع.





وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الاسلامي، العربي الافريقي، الاستثمار العربي، الكويت الوطني، قناة السويس، التنمية الصناعية، عودة" نحو 16.14 جنيه لشراء و 16.24 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، البركة" نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.





وبلغ أعلى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع.



