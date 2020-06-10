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تعليم

خوفًا من العدوي.. تأجيل الفحص الطبي لطلبة المدارس بالمنوفية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:22 ص
أحمد سويد مدير مديرية
أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني
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محمد أمين
صرح  أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بأنه  حفاظا على صحة وسلامة الطلاب وأولياء الأمور وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد فقد تقرر تأجيل توقيع الفحص الطبي الشامل لطلبة المدارس كشرط للقبول بالمدارس على مستوى المحافظة بكافة الوحدات لهذا العام منعا لحدوث العدوى.


وذلك على أن يتم  إجراء الفحص الطبي للطلاب فور بدء الدراسة بالمدارس  .

جاء هذا القرار بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية. 

وشدد سويد على أهمية اتباع كافة الاجراءات الاحترازية ومراعاة كافة شروط الصحة والسلامة بالمدارس ومداومة تطهير وتعقيم المدارس والمكاتب الإدارية التابعة استعدادا لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة والدبلومات الفنية والدور الثاني للنقل والشهادة الإعدادية العامة .
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