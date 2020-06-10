رسميا .. كريم عبد العزيز بطل الجزء الثانى من مسلسل الاختيار





وكشفت الصفحة الرسمية عن بعض تفاصيل العمل حيث أكدت أن المخرج بيتر ميمى هو من يتولى إخراج الجزء الثانى ويتم حاليا اختيار باقى أبطال العمل ولكن لم يتم تحديد المؤلف الذى يتولى مهمة كتابة السيناريو.





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ونشرت الصفحة صورة تجمع بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى وظهر بطل الجزء الثانى بالشارب فقط.





يذكر أن الجزء الأول من مسلسل الاختيار قام ببطولته أمير كرارة وأحمد وفيق وسارة عادل ومها نصار وأحمد العوضى وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.





وتدور أحداث الجزء الأول من مسلسل الاختيار حول شخصية البطل أحمد منسى والذى قدم عديد من البطولات للجيش المصرى كما القى العمل الضوء على الدور الحقيقى للجيش المصرى محاربته للعدو والارهابيين.



