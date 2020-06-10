أحمد فلوكس يثير جدلا حول عودته لـ طليقته

أثار الفنان أحمد فلوكس جدلا كبيرا بعد رسائل الشكر التي وجهها لطليقته وطليقته الأخرى هنا شيحة.
وكان أحمد فلوكس نشر صورة للفنانة هلا شيحة وعلق قائلا: "من أقرب وأنضف من عرفت و من أطيب وأجدع من في حياتي .... عند الجد دايما في ضهري ... ربنا يديم ما بنا من حياة".
ووجه رسالة إلي طليقته الأخرى وأم ابنه: "الحقيقة عمر ما جه الفرصة وده تقصير مني أن أشكر أم ابني بعد تعاملي مع ناس وتجربة صعبة مريت بيها عرفتني الفرق بين ولاد الناس بجد وقاع المجتمع والفرق بين الست المحترمة اللي مابتسبش ابنها وبيتها وبين تانية راميين عيالهم ومقضيينها وعرفتني الفرق ما بين واحدة بعد انفصالنا لم تتزوج وفنت نفسها لابنها ومحترمة وضعها وسنها، وناس راميين عيالهم ومقضيينها صحوبية وجواز وعيال صغيرة ولا محترمين سنهم ولا عيالهم ولا حتى شكلهم".