أحمد فلوكس يثير جدلا حول عودته لـ طليقته

أثار الفنان أحمد فلوكس جدلا كبيرا بعد رسائل الشكر التي وجهها لطليقته وطليقته الأخرى هنا شيحة.





وكان أحمد فلوكس نشر صورة للفنانة هلا شيحة وعلق قائلا: "من أقرب وأنضف من عرفت و من أطيب وأجدع من في حياتي .... عند الجد دايما في ضهري ... ربنا يديم ما بنا من حياة".









ووجه رسالة إلي طليقته الأخرى وأم ابنه : "الحقيقة عمر ما جه الفرصة وده تقصير مني أن أشكر أم ابني بعد تعاملي مع ناس وتجربة صعبة مريت بيها عرفتني الفرق بين ولاد الناس بجد وقاع المجتمع والفرق بين الست المحترمة اللي مابتسبش ابنها وبيتها وبين تانية راميين عيالهم ومقضيينها و عرفتني الفرق ما بين واحدة بعد انفصالنا لم تتزوج وفنت نفسها لابنها ومحترمة وضعها وسنها، وناس راميين عيالهم ومقضيينها صحوبية وجواز وعيال صغيرة ولا محترمين سنهم ولا عيالهم ولا حتى شكلهم".



وأضاف فلوكس: "بشكرها على محافظتها لاسمي وسمعتي وإنها عمرها ما غلطت فيا ولا في حد وطول عمرها سند وضهر غير ناس تانية لو ملقوش حد يلتوا يعجنوا في سمعتوا يتكلموا على أمهم وعيالهم.. ولا بيحترموا سنهم ولا اسمهم ولا حتى سمعة عيالهم، بشكرها على تربيتها لابني وإنها فنت حياتها ونسيت نفسها ومابقاش عندها حياة غير لابنها رغم إن عندها كل حاجة تخليها تعيش وتتبسط بس كأي ست محترمة قافلة حياتها لابنها وبس".





وبعد هذه البوستات اثار احمد فلوكس جدلا حول عودته ل طليقته هنا شيحة ، وجاءت التعليقات علي الصورة : " ربنا يديم الحب بنكم " _ " يارب ترجعو لبعض ويكرمكم " . _ " ربنا يسعدكم " .



























