شكوى الأمهات ابني مش بيشبع.. احترسي.. أسباب تؤدي لضعف حليب الثدي



الرضاعة الطبيعية هي واحدة من أهم المراحل التي يجب على كل أم جديدة أن تتعامل معها، بالنسبة للبعض، يمكن أن تكون الرضاعة الطبيعية رحلة ممتعة، حيث يعتبر الوقت الذي تقضيه أثناء الرضاعة أفضل وقت للتواصل مع طفلك.









ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأمهات، يمكن أن تصبح الرضاعة غير سارة إذا وجدن أنفسهن ينتجن حليب الثدي بنسبة قليلة، على الرغم من محاولة تهدئة طفلك الرضيع من خلال الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يكون نقص حليب الثدي سببًا للقلق الشديد.











الأسباب الشائعة التي هي السبب الرئيسي وراء انخفاض إمدادات الحليب



كشف موقع "بولد سكاى" الهندي الشهير عن أسباب ضعف حليب الثدي، وأنه في الفحص الطبي الروتيني لطفلك، إذا لم يتم العثور على زيادة الوزن بشكل جيد بما يكفي مقارنة بعمره، فقد يكون هناك احتمال أنه لا يتم إطعامه جيدًا، ومن المحتمل أن يكون هذا مرتفعًا عندما يكون الطفل لا يتناول إلا حليب الثدي وإذا كان جسمك لا ينتج كمية كبيرة من حليب الثدي لتلبية احتياجات الطفل المتنامي.









في مثل هذه السيناريوهات، يُنصح بأن تطلب المساعدة من خبير ومستشار الرضاعة / الرضاعة الطبيعية الذي يمكنه تقديم المشورة لكِ بشأن التقنيات التي تعزز من إمداد حليب الثدي.











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• أنسجة غدية ضعيفة



قد تكون هناك أسباب مختلفة لعدم تطور ثدي المرأة بشكل طبيعي، مما يعني أنه قد لا يكون لديها قنوات كافية لإنتاج الحليب.











بالنسبة للمرأة الطبيعية التي لا تعاني من مشكلة مثل الغدد، تنمو القنوات خلال فترة الحمل وتزيد الرضاعة الطبيعية من نمو طفلك. للتغلب على المشكلة مع عدم كفاية الأنسجة الغدية، قد يصف طبيبك دواءً.









الضخ يساعد أيضًا في بعض الحالات، وفي معظم الأحيان، ستحتاجين إلى استخدام الحليب الصناعي كمكمل غذائي لتلبية احتياجات طفلك من الجوع والنمو.









• القضايا الهرمونية عند محاولة الحمل



إذا واجهت صعوبات تتعلق بأمراض الغدة الدرقية أو مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو متلازمة المبيض المتعدد الكيسات أو مشاكل هرمونية أخرى، فمن المحتمل أيضًا أن هذه المشاكل تعوق رحلة الرضاعة الطبيعية السلسة.











يعتمد إنتاج حليب الثدي على الإشارات الهرمونية التي يتلقاها الثدي، في مثل هذه الحالات، يُنصح باستشارة طبيبك للسيطرة على هرموناتك.









• جراحة الثدي



يمكن لجراحات الثدي التي تم إجراؤها سابقًا بغض النظر عن الأسباب الطبية أو التجميلية أن تؤثر على / تقلل من إمدادات حليب الثدي. تعتمد شدة جراحات الثدي التي تؤثر على إمدادات الحليب لديك على عوامل مختلفة مثل الوقت الذي يمر بين الجراحة والولادة ونوع الإجراء الجراحي وما إلى ذلك.











• استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية



بالنسبة لبعض النساء المرضعات، يمكن أن يقلل استخدام حبوب منع الحمل من إمدادات حليب الثدي،و يمكن أن يؤدي أي نوع من وسائل منع الحمل الهرمونية - التصحيح أو الحقن أو حبوب منع الحمل إلى انخفاض إمدادات الحليب.











• تناول بعض الأدوية / الأعشاب



يمكن أن تؤثر المواد الكيميائية الموجودة في بعض الأدوية الشائعة على توريد حليب الثدي.











تحتوي معظم أدوية البرد على السودوإيفريدين المرتبط بانخفاض إنتاج الحليب إذا تم تناوله من قبل الأم المرضعة.











يمكنك استشارة طبيبك للحصول على دواء بديل في مثل هذه الحالات. أيضا، تم ربط تناول بروموكريبتين، ميثرجين، كميات كبيرة من المريمية والبقدونس والنعناع مع انخفاض إمدادات حليب الثدي.









• قدرة مص الرضيع



قد يجد طفلك صعوبة في امتصاص الحليب من الثدي. تم العثور على بعض الرضع لديهم ربط اللسان. وهذا يعني أن طفلك سيجد صعوبة في استخراج الحليب لأن الغشاء الرقيق للأنسجة الموجود في الجزء السفلي من الفم يحمل اللسان بإحكام شديد. عملية المص الحقيقية التي يتبعها الطفل هي استخدام اللسان لضغط الثدي حتى يتم دفع الحليب داخل فمه. إذا شعرت أن طفلك يعاني من ربط اللسان، استشر طبيب الأطفال الذي يمكنه تحسين قدرة الرضاعة الطبيعية للطفل عن طريق قص الغشاء. يمكن أن تقلل الشفة المشقوقة والحنك المشقوق عند الأطفال أيضًا من قدراتهم على استخراج الحليب.











• تقليل التغذية أثناء الليل

وفقًا للنظرية القائلة بأن خفض الرضاعة ليلًا يمكن أن يساعد خليجك على النوم لساعات أطول في حالة تمدد يمكن أن يكون له آثار سلبية على زيادة وزن الطفل. يمكن أن يؤدي تخطي الرضاعة الليلية إلى خفض مستوى البرولاكتين، وهو الهرمون المسئول عن إرسال الثديين لإنتاج الحليب، يؤدي هذا إلى إنتاج ثدييك أقل للحليب.











• جدولة الرضاعة



يعتمد معدل تحضير ثدييكِ للحليب على مدى امتلائها أو إفراغها، عندما تمتلئ بالفعل، فإنها تنتج حليبًا أقل والعكس صحيح عندما تكون فارغة. إذا قمت بجدولة رضعاتك أو استخدام مصاصة بين الرضعات، في مثل هذه الحالات، فإن كمية الحليب المخزنة في ثدييك مرتفعة بالفعل، مما يجعل جسمك يبطئ إنتاج الحليب هناك. لمعالجة هذه المشكلة، يُنصح بإطعام طفلك عند الطلب.











• الأدوية عند الولادة

في بعض الأحيان يُلاحظ أن الأدوية المستخدمة أثناء المخاض، على سبيل المثال فوق الجافية أو التخدير، يمكن أن تؤثر سلبًا على قدرة طفلك على الإغلاق، يمكن أن يكون أفضل حل لهذه المشكلة هو ضخ الحليب لزيادة الإمداد به.