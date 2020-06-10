وزارة الرياضة: نعمل على تخفيف معاناة العاملين بالمجال.. وعودة النشاط تدريجيا

أكد محمد فوزي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة ، انه سيتم تطبيق الاجراءات الاحترازية خوفا من انتشار فيروس كورونا وحفاظا علي سلامة اللاعبيين وجميع عناصر اللالعاب الرياضية .





وأكمل المتحدث بإسم وزارة الشباب والرياضة في تصريحات إذاعية عبر إثير راديو اون سبورت مع الاعلامي أحمد شوبير : يتم اتخاذا الاجراءات الصحية استعدادا لعودة النشاط الرياضي في منتصف الشهر الجاري حسب تصريحات رئيس الوزراء .





وأكمل : سيتم اتخاذ قرار بعودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي ولن تعود الالعاب ذات الاختلاط كبير بين اللاعبين ولن يكون هناك عودة في الوقت الحالى لها خوفا علي اللاعبين .





وأوضح : اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لديه حماس قوي في جميع الملفات التي يديرها ويعمل عليها بشكل قوي وكثيف، وسيتم تنفيذ جميع الاجراءات الصحية ويحمل شعور كامل بالعاملين في المجال الرياضي بعد تعطل احوالهم بسبب توقف النشاط ونحاول تدعيمهم ونحافظ عليهم لتوفير لقمة العيش للعاملين في المجال الرياضي .





وأردف : الاجراءات الصحية سيتم تطبيقها في جميع الاندية الرياضية والاتحادادت والجيمات بالتعاون مع ال وزارة الصحة وسيتم الالتزام الشديد حفاظا علي سلامة اللاعبين .





وأختتم محمد فوزي المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة : لن نسبق الاحداث وسنلتزم بما سيتم الاعلان عنه من خلال اللجنة الطبيه ومجلس الوزارء حول عودة الحيال بالكامل الي الاندية الاجتماعية .