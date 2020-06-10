مايا مرسي: اتنصفنا في عهد الرئيس السيسي وبنتطلع للأفضل

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة: إن الإرادة القيادة المصرية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي هي النهج الأول والداعم الأول لملف تمكين المرأة في مصر، وأصبحت المرأة تمثل 25% في مجلس الوزراء.





وتابعت الدكتورة مايا مرسي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن المرأة تقلدت كل المناصب في عهد الرئيس السيسي، لافتة: "كنا نحلم إن امرأة تكون محافظ" واصبحت الآن المرأة محافظ و32% من نواب المحافظين من السيدات.





وأضافت مايا مرسي، أن في كثير من المناصب التي تقلدتها المرأة لأول مرة كانت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يثبت مدى إيمانه بقوة المرأة المصرية.





وأشارت إلى أن إطلاق 2017 أنه عام المرأة "كان فتحة خير على كل السيدات المصريات"، وان دور المرأة لم يقتصر على هذا العام.





وأوضحت أن هناك الكثير من القوانين والتشريعات في كل النواحي والجهات نصفت المرأة المصرية واعطاتها الكثير من حقوقها، وان مازالت القوانين تتوالى لاستعادة هيبة وقوة المرأة المصرية التي يجب ان تكون عليها.



