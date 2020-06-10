لـ استغناء دول الخليج عن العمالة.. هيرميس: بسبب كورونا.. ارتفاع البطالة في مصر

هيرميس، أن الأزمة الحالية لا تتكرر بالعالم الا كل 100 سنة مرة، ولها تأثير قوى على الوضع الاقتصادى، والسياسي، لافتا إلى أن العالم من الصعب الرجوع مرة أخرى إلى وضع ما قبل كورونا. أكد أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعه المالية، أن الأزمة الحالية لا تتكرر بالعالم الا كل 100 سنة مرة، ولها تأثير قوى على الوضع الاقتصادى، والسياسي، لافتا إلى أن العالم من الصعب الرجوع مرة أخرى إلى وضع ما قبل كورونا.





الأزمة الاقتصادية الحالية سوف تعيد تشكيل الاقتصاد العالمى بعد كورونا، موضحا أن التوتر بين أمريكا والصين التجارى سببة الأساسي نمو الصين اقتصاديا وعدم القدرة على مواكبة الصين اقتصاديا. وأضاف شمس الدين خلال ندوة المجموعه المالية "هيرميس" عبر فيديو كونفرانس اليوم، أنالحالية سوف تعيد تشكيل الاقتصاد العالمى بعد كورونا، موضحا أن التوتر بين أمريكا والصين التجارى سببة الأساسي نمو الصين اقتصاديا وعدم القدرة على مواكبة الصين اقتصاديا.





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كورونا ، وهو ما أدى إلى التركيز على الاقتصاد المحلى بدلا من التصدير المواد الخام ، وهو ما أدى إلى رفض الولايات المتحدة واعتبارة لغير صالحها. ولفت إلى أن الصين مستحيل أن تنمو بنفس المعدلات السابقة بسبب ان تكلفة الإنتاج والاستثمار انخفض بسبب، وهو ما أدى إلى التركيز على الاقتصاد المحلى بدلا من التصدير المواد الخام ، وهو ما أدى إلى رفض الولايات المتحدة واعتبارة لغير صالحها.





النمو الاقتصادى العالمى لنحو 3٪ بعد أزمة كورونا، مشيرا إلى أن مصر تأثرت فى قطاع السياحة بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة، خاصة بعد استغناء دول الخليج عن العماله المصرية بسبب كورونا، وهو ما أدى إلى ارتفاع البطالة. وأوضح أن هناك توقعات أن ينخفضالعالمى لنحو 3٪ بعد أزمة كورونا، مشيرا إلى أن مصر تأثرت فى قطاع السياحة بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة، خاصة بعد استغناء دول الخليج عن العماله المصرية بسبب كورونا، وهو ما أدى إلى ارتفاع البطالة.



