AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لـ استغناء دول الخليج عن العمالة.. هيرميس: بسبب كورونا.. ارتفاع البطالة في مصر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:49 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أكد أحمد شمس الدين  رئيس قطاع البحوث بالمجموعه المالية هيرميس، أن الأزمة الحالية لا تتكرر  بالعالم الا كل 100 سنة مرة، ولها تأثير قوى على الوضع الاقتصادى، والسياسي، لافتا إلى أن العالم من الصعب الرجوع مرة أخرى إلى وضع ما قبل كورونا. 

وأضاف شمس الدين خلال ندوة المجموعه المالية "هيرميس" عبر فيديو كونفرانس اليوم، أن الأزمة الاقتصادية الحالية سوف تعيد تشكيل الاقتصاد العالمى بعد كورونا، موضحا أن التوتر بين أمريكا والصين التجارى سببة الأساسي نمو الصين اقتصاديا وعدم القدرة على مواكبة الصين اقتصاديا. 


ولفت إلى أن الصين مستحيل أن تنمو بنفس المعدلات السابقة بسبب ان تكلفة الإنتاج والاستثمار انخفض بسبب كورونا ، وهو ما أدى إلى التركيز على الاقتصاد المحلى بدلا من التصدير المواد الخام ، وهو ما أدى إلى رفض الولايات المتحدة واعتبارة لغير صالحها. 

وأوضح أن هناك توقعات أن ينخفض النمو الاقتصادى العالمى لنحو 3٪ بعد أزمة كورونا، مشيرا إلى أن مصر تأثرت فى قطاع السياحة بشكل كبير، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة، خاصة بعد استغناء دول الخليج عن العماله المصرية بسبب كورونا، وهو ما أدى إلى ارتفاع البطالة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيناريوهات التفاؤل والتشاؤم.. عواقب "كورونا" على عالم العمل .. ارتفاع البطالة العالمية بين 5,3 مليون و24.7 على التوالي .. و 3.4 تريليون دولار خسائر

في انتظار كارثة أخرى

كورونا يعصف باقتصاد قارة أفريقيا.. ركود غير مسبوق منذ 25 عاما.. 50 مليون وظيفة مهددة.. ومطالبات بإلغاء الديون

بعد إبقاء تصنيف مصر الائتمانى بشهادة ستاندرد.. وزير المالية يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى.. واقتصاديون : إجراءات مواجهة كورونا ترفع التنافسية والاستثمار مقارنة بالدول المحيطة

بسبب كورونا.. مؤسسات دولية تنصف الاقتصاد المصري وسط تراجع اقتصادات كبرى

شعوبية الركود العالمى فى ظل كرورنا

ترشيحاتنا

متأثرناش بأي كورونا.. جار الانتهاء من المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة

شكرا للي ربَّاكي يا صاينة اسمي.. أحمد فلوكس يوجه رسالة شكر لـ طليقته

حيوان متهم بنقل فيروس كورونا للبشر.. قرار طارئ من الصين تجاهه

يمكن السيطرة عليها .. الصحة العالمية: نتوقع موجة ثانية لفيروس كورونا بمصر

ذاكر معانا.. مراجعات «صدى البلد» في اللغة العربية «القراءة» للثانوية العامة

أحمد فلوكس يثير جدلا حول عودته لـ طليقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات كيا بيجاس 2020 خلال شهر يونيو

صدمتها بالسيارة بالخطأ.. أم تتسبب في مصرع طفلتها ذات الـ19 شهرًا

درع الحماية الشخصية.. ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا خلال الرحلات الجوية