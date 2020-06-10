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حوادث

ضبط ٣ أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمطرية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة المطرية لحيازته كمية قدرها ٣ طن سلع غذائية عبارة "دواجن كاملة ، هياكل دواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى.

 وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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