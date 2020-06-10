ضبط ٣ أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالمطرية

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن بدائرة قسم شرطة المطرية لحيازته كمية قدرها ٣ طن سلع غذائية عبارة "دواجن كاملة ، هياكل دواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى.





وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



