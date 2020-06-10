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مرأة

بهاف ستومك.. لقاء الخميسي تستعرض أناقتها فى إطلالة جديدة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:46 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

خطفت لقاء الخميسي الأنظار بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام مكشوفة تميزت بنقشة التايجر كما اتسم التصميم بأنه هاف ستومك، و نسقت معه بنطلون أسود ذا وسط عالى.

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ولم تتكلف لقاء الخميسي فى ارتداء الاكسسوارات و اعتمدت على البساطة مما زاد من جاذبيتها، وقد نالت إطلالة لقاء الخميسي اعجاب متابعيهاعلى الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسي على شعرها المرفوع، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها وكشفت عن جمال ملامحها.

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