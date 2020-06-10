طلعت يوسف: عدم تتويج الأهلى بالدوري حال إلغائه قصور فى لائحة اتحاد الكرة

انتقد طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتحاد السكندرى القصور المتواجد فى لوائح إتحاد الكرة بشأن المواسم التى يتم الغاؤها دون تحديد بطلا لها .
وقال طلعت يوسف فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت : "أنا من أنصار اللوائح فيما يخص تتويج الاهلى بالدوري حال إلغاء الدوري ، ولكن المواسم التى تم الغاؤها لم يتم تحديد بطلا لها لان لوائح اتحاد الكرة لايوجد فيها نص صريح بذلك وهذا يمثل علامة إستفهام كبيرة".
وأضاف طلعت يوسف : " ده قصور كبير فى لائحة الجبلاية ، أعلم أن أزمة كورونا غير متوقعة ولكننا لغينا مواسم قبل ذلك لماذا لم نعالج هذا القصور فى اللوائح بحيث يكون لدينا سند واضح وصريح نلجأ له فى مثل هذه الحالات دون أى جدل يثار فى هذا الشأن ، أطالب المسئولين بالجبلاية بعلاج هذا القصور فى اللوائح".
وعن عودة بطولة الدوري قال المدير الفنى للإتحاد السكندرى : "الأمور تتجه نحو الغاء الموسم والتحضير للموسم الجديد وبطولة كأس مصر ، وفى حالة العودة سيكون مستوى الفرق متراجعا للغاية بشكل يفوق مانراه حاليًا فى الدوريات الاوربية ، وأخشى من الاصابات مثلما حدث فى الدوري الالمانى بعد تعجلهم فى العودة ، لابد من فترة إعداد مناسبة لفترة توقف تقارب الثلاثة شهور ، ويجب أن نفكر فى إجراءات احترازية لأن كورونا مستمرة معنا فى الموسم الجديد ، لابد أن يكون هناك نظام معلوم ويجب أن تستطيع الاندية تطبيقه".
وعن تمديد تعاقده مع زعيم الثغر قال طلعت يوسف : " كلمونى منذ 10 أيام ولم يكن هناك اختلافات من أى ناحية فتم حسم الملف بالامس ووقعت على عقد جديد للإتحاد بيتى ".