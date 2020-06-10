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رياضة

طلعت يوسف: عمار حمدي اتشهر في الزمالك لا الأهلي.. فيديو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:41 ص
طلعت يوسف
طلعت يوسف
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محمد رشاد
أكد طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن عمار حمدي أصبح لاعب جيدا ومشهورا مع زعيم الثغر وليس الأهلي.

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وقال طلعت خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كان هناك اتجاه من الأهلي للموافقة على بيع عمار حمدي لنا بالموسم الماضي، لكنه حسم أمره بشكل مفاجئ للرحيل إلى طلائع الجيش ، لكن من الناحية الفنية فهو لاعب جيد واتعرف من خلال الاتحاد وليس الأهلي".

وأكد طلعت يوسف، أنه بدأ التفكير في التجديد بعد وجود توافق بينه وبين الإدارة وذلك بعد ما رأى أن الاتجاه فى مصر يسير نحو إلغاء مسابقة الدوري العام.

وأكمل طلعت يوسف: "بدأنا التفكير في التجديد بعدما رأينا أن هناك اتجاهًا لإلغاء الدوري واستكمال الكأس ثم بداية موسم جديد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر".

وأكمل: "هناك توافق بيني وبين الإدارة في كل شئ، وهناك موافقة مبدئية بشأن احتياجات الفريق بالموسم المقبل".
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