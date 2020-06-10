طلعت يوسف: عمار حمدي اتشهر في الزمالك لا الأهلي.. فيديو

أكد طلعت يوسف ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن عمار حمدي أصبح لاعب جيدا ومشهورا مع زعيم الثغر وليس الأهلي.





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لكن من الناحية الفنية فهو لاعب جيد واتعرف من خلال الاتحاد وليس الأهلي". وقال طلعت خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كان هناك اتجاه من الأهلي للموافقة على بيع عمار حمدي لنا بالموسم الماضي، لكنه حسم أمره بشكل مفاجئ للرحيل إلى طلائع الجيش ،





وأكد طلعت يوسف ، أنه بدأ التفكير في التجديد بعد وجود توافق بينه وبين الإدارة وذلك بعد ما رأى أن الاتجاه فى مصر يسير نحو إلغاء مسابقة الدوري العام.





وأكمل طلعت يوسف : "بدأنا التفكير في التجديد بعدما رأينا أن هناك اتجاهًا لإلغاء الدوري واستكمال الكأس ثم بداية موسم جديد بعد انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر".





وأكمل: "هناك توافق بيني وبين الإدارة في كل شئ، وهناك موافقة مبدئية بشأن احتياجات الفريق بالموسم المقبل".