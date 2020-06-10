الأوقاف: أسباب رفع البلاء موضوع خطبة الجمعة بمسجد الحسين

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ مصطفى عبد السلام أحد أئمة مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه) بأداء خطبة الجمعة القادمة بمسجد الحسين في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.





وحدد وزير الأوقاف موضوع خطبة الجمعة عن : أسباب رفع البلاء ، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس ، والاعتذار الإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع .





واستعدت وزارة الأوقاف لمرحلة فتح المساجد المنتظر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة بعد انعقاد لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزاراء الدكتور مصطفى مدبولي.





ووجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بتخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش وسرعة استكمال إنهاء أعمال الصيانة وتجهيز 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد، وذلك فور انتهاء مرحلة غلق المساجد.





كما وجه الوزير بتحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، وتعديل لائحة مجالس الإدارات لتشمل متابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية، وتكليف لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق.



