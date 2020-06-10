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سيارات

قرار مفاجئ.. تعيين رئيس جديد لمجموعة فولكس فاجن العالمية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن مجلس الإشراف والمراقبة على أكبر شركة تصنيع سيارات في العالم  مجموعة فولكس فاجن خلال جلسة طارئة عقدها في فولفسبورج ، عن تولى رالف براندشتيتر، منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة خلفا  لهربرت ديس،  والذي كان مساعدا له .


وأوضح مجلس اشراف فولكس فاجن أن من المنتظر إتاحة المزيد من الحرية أمام ديس لممارسة مهامه كرئيس للمجموعة ، وكان الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات،  قد بحث في آخر اجتماع له بأعضاء بارزين المزيد من جهود التقشف في أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم.


وأكد متحدث باسم فولكس فاجن امس الأول  أن ديس تحدث عن هذا الأمر في جلسة داخلية في الأسبوع الماضي، لكن المتحدث أشار إلى أنه لا توجد قرارات بعد في هذا الشأن.


و كانت صحيفة "اوتو موبيل فوخه" الألمانية المتخصصة قد نشرت  إن الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات يعتزم تشديد سياسة التقشف على نحو ملحوظ، وقال ديس في خطاب أمام كبار المديرين إن النفقات المخصصة للبحث والتطوير والاستثمارات والتكاليف الثابتة يجب أن يتم تخفيضها بشكل واضح مقارنة بأحدث تخطيط.


وأضاف أنه " ليس كل ماركات فولكس فاجن ستحقق نتيجة سنوية إيجابية" في العام الحالى ، وسنعزز من دراستنا لتنويع الطرازات لأنه ليست كل الأمور قد سارت بسلاسة في المنتجات.


مشيرا إلى أنه أمر بتحليل الطرازات التي يمكن إلغاؤها بالكامل مستقبلا.


يذكر أن ديس، الذي يتولى الرئاسة التنفيذية عن العلامات التجارية للمجموعة بما فيها العلامة المركزية، واجه انتقادات سابقة للسياسات المتبعة في المجموعة.

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