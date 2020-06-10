محمد يوسف: مؤمن زكريا لم يكن مؤهلا للدخول فى عقود الفئة الأولى بالأهلي.. فيديو

كان عائدًا من السعودية والفريق كان في ظروف غير طبيعية، وكان غير مستقر".

وتابع: "أبلغته أنني سأقوم بتمديده عقده وسيكون هناك تعويض له عن الفترة الماضية، ولكن الذي حدث أنني وضعت ترتيب للاعبين من حيث الماديات عندما كنت متواجدًا في منصب مدير الكرة، مؤمن