محمد يوسف: مؤمن زكريا لم يكن مؤهلا للدخول فى عقود الفئة الأولى بالأهلي.. فيديو

قال محمد يوسف، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه لم يظلم مؤمن زكريا، لاعب القلعة الحمراء بعدم الموافقة على تجديد عقده، أثناء توليه منصب مدير الكرة بالفريق.
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ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي تسبب في ابتعاده عن الملاعب، وبدأ رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف محمد يوسف، خلال استضافته بقناة "أون تايم سبورت" اليوم: "لم أظلم مؤمن زكريا، ليس لي علاقة بموضوع مؤمن كنت أريد التجديد له، تحدث معي أنه له مستحقات في وقت مجلس محمود طاهر".
وتابع: "أبلغته أنني سأقوم بتمديده عقده وسيكون هناك تعويض له عن الفترة الماضية، ولكن الذي حدث أنني وضعت ترتيب للاعبين من حيث الماديات عندما كنت متواجدًا في منصب مدير الكرة، مؤمن كان عائدًا من السعودية والفريق كان في ظروف غير طبيعية، وكان غير مستقر".
واستكمل: "قمت بعمل ترتيب للفريق وللاعبين بحيث تكون العقود فئة أول وثانية وثالثة ورابعة، ورتبت الأمور بالاتفاق مع محمود الخطيب ولجنة الكرة".
وأوضح: "مؤمن كان يريد أن يكون فئة أولى ولكن الفئة الأولى لها شروط، أن تكون لعبت في الفريق لمدة 10 سنوات داخل الأهلي وحصدت بطولة إفريقية ولكن هو لم يكن كذلك".
واختتم: "في النهاية جدد بنفس الشروط التي كنت وضعتها مع سيد عبد الحفيظ".