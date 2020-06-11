أسرار ماما.. داليا مصطفى تنشر وصفات جديدة على إنستجرام

نشرت الفنانة داليا مصطفى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا تظهر فيها أثناء قيامها بإعداد أطعمة بوصفات جديدة.





وعلقت داليا مصطفى، على الصور، "#اسرار_ماما #احنا_شيفات_جامدين_اوي".





نالت صور داليا مصطفى إعجاب متابعيها، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، ومن أبرز تعليقاتهم : " لازم تجيبلنا الاكل دا، الله ينور، عاشت ايدكى يا جميل".