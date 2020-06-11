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فن

أسرار ماما.. داليا مصطفى تنشر وصفات جديدة على إنستجرام

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:36 ص
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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مريم عزت
نشرت الفنانة داليا مصطفى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا تظهر فيها أثناء قيامها بإعداد أطعمة بوصفات جديدة. 

وعلقت داليا مصطفى، على الصور،  "#اسرار_ماما #احنا_شيفات_جامدين_اوي".

نالت صور داليا مصطفى إعجاب متابعيها، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها، ومن أبرز تعليقاتهم : "لازم تجيبلنا الاكل دا، الله ينور، عاشت ايدكى يا جميل".

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يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى كان مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.



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