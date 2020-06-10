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فن

عاصي الحلاني ينعي أحد أصدقائه بكلمات مؤثرة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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آيه عاطف - سعيد فراج
نعى الفنان عاصي الحلاني، أحد أصدقائه وعبّر عن حزنه الشديد لفقدانه من خلال نشر صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

علق عاصي الحلاني، على الصورة قائلًا: "أحمد كنت من خيرة الشباب معي بالفرقة ولا يوم سمعت عنك إلا كل خير رح تترك فراغًا كبيرًا وما حدا ممكن يكون مكانك".

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وتابع قائلًا: "الله يرحمك وان شاء الله مثواك  الجنة .. اتقدم باحر التعازي من اهلك وعيلتك.. البقاء لله".

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني حرص على توجيه رسالة لجمهوره من خلال حسابه عبر "تويتر".

وكتب عاصي:"نقاء القلب ليس عيبًا والتغافل ليس غباءً والتسامح ليس ضعفًا والصمت ليس انطواءُ بل هي تربية وأخلاق..!.

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